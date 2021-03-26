Картину Ван Гога продали за 13 миллионов евро

Лот был продан за 13 091 250 евро при первоначальной оценочной стоимости от пяти до восьми миллионов евро.

«Уличная сцена на Монмартре» была написана Ван Гогом в 1887 году. Она находилась в частной коллекции с 1920 года. Перед аукционом полотно впервые продемонстрировали публике.

В июне на торгах в аукционном доме Drouot в Париже ушло с молотка письмо художников Винсента Ван Гога и Поля Гогена. Датированное 1888 годом послание адресовалось французскому другу живописцев Эмилю Бернару и написано за несколько недель до того, как Ван Гог отрезал себе ухо.

В 2019 году сообщалось, что на аукционе в Париже продадут вероятное орудие самоубийства импрессиониста Винсента Ван Гога. Эксперты оценили револьвер системы «Лефоше» в 40-60 тысяч евро. По данным сотрудников аукционного дома Drouot, покрытое ржавчиной оружие было найдено в том же поле, где пытался покончить с собой художник.



