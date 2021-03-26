Тело в реке не найдено: погиб основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий

«Погиб Саша Липницкий. Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе. Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря», — написал Троицкий. Смерть наступила в четверг, 25 марта. Данную информацию также подтвердили вдова и сын покойного музыканта в закрытой публикации в Facebook.

Музыкант погиб 25 марта, пытаясь спасти провалившуюся в полынью собаку.

Тело рок-музыканта Александра Липницкого, который предположительно утонул недалеко от своего дома в подмосковном поселке Николина Гора, до сих пор не найдено, сообщает источник «МК».

Александр Липницкий родился в 1952 году. Он закончил факультет журналистики МГУ и с 1975 года издавался в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 году Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и другими участниками группы «Аквариум», позже он начал гастролировать вместе с ними.

Липницкий также общался и поддерживал музыкантов ленинградских рок-групп «Зоопарк» и «Кино». В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком он основал коллектив «Звуки Му», в котором выступал в качестве бас-гитариста.



