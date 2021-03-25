Эстонский ведущий призывает провести повторную забастовку с автомобилями

«Внимание!» - объявил Пеэтер Оя вчера в Facebook. «В ночь с субботы на воскресенье часы будут переведены на час вперед. Скажем нет часовому механизму! Это провокация! Нас хотят контролировать! Думайте своей головой!» - гласит пост.

«В это воскресенье будет проходить всеэстонский автомобильный заезд задним ходом», - предложил он такое деяние против преступления, нарушающего сон, и добавил: «Давайте повернем время вспять - в принудительном порядке!» Следуя рекомендации журналиста Мирко Оякиви, Пэетер также позже дополнил свой пост немаловажным дополнением: «NB! Поделись, пожалуйста!».

«Государство в последнее время посылает очень противоречивые сообщения, - добавил в комментариях бывший министр внутренних дел Андрес Анвельт. - Я только что понял со слов премьер-министра, что время будет полностью остановлено и лета вообще не будет», - пишет портал Elu24.

«Сама знаю, когда часы крутить надо!» - в поддержку заявила журналистка Астрид Каннель. «Это будет новая система», - предложил автор книг Маргус Саар. «Я же говорю», - написал скромнее, чем обычно, политик Юрген Лиги. «Время - это социальная конструкция!» - добавил Мадис Аэсма, редактор журнала Imeline Teadus («Чудесная Наука»).

Пост, которым поделились более 1600 раз, содержит множество комментариев, и люди придумывают еще более безумные и смешные теории заговора против эстонского общества.

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