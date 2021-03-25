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Эстонский ведущий призывает провести повторную забастовку с автомобилями

Телеведущий Пеэтер Оя на передаче Kanal2 - Teletop. ФОТО: Konstantin Sednev

В свете последних протестов против ограничений и ожидаемого перевода часов, актер и ведущий Пеэтер Оя выступил с призывом на своей страничке в соцсетях. Ряд известных в Эстонии людей дополнили его призыв еще более абсурдными предложениями.

«Внимание!» - объявил Пеэтер Оя вчера в Facebook. «В ночь с субботы на воскресенье часы будут переведены на час вперед. Скажем нет часовому механизму! Это провокация! Нас хотят контролировать! Думайте своей головой!» - гласит пост.

«В это воскресенье будет проходить всеэстонский автомобильный заезд задним ходом», - предложил он такое деяние против преступления, нарушающего сон, и добавил: «Давайте повернем время вспять - в принудительном порядке!» Следуя рекомендации журналиста Мирко Оякиви, Пэетер также позже дополнил свой пост немаловажным дополнением: «NB! Поделись, пожалуйста!».

«Государство в последнее время посылает очень противоречивые сообщения, - добавил в комментариях бывший министр внутренних дел Андрес Анвельт. - Я только что понял со слов премьер-министра, что время будет полностью остановлено и лета вообще не будет», - пишет портал Elu24.

«Сама знаю, когда часы крутить надо!» - в поддержку заявила журналистка Астрид Каннель. «Это будет новая система», - предложил автор книг Маргус Саар. «Я же говорю», - написал скромнее, чем обычно, политик Юрген Лиги. «Время - это социальная конструкция!» - добавил Мадис Аэсма, редактор журнала Imeline Teadus («Чудесная Наука»).

Пост, которым поделились более 1600 раз, содержит множество комментариев, и люди придумывают еще более безумные и смешные теории заговора против эстонского общества.

А что по этому поводу думаете вы? Пишите комментарии.

TÄHELEPANU, TÄHELEPANU! Laupäeva öösel vastu pühapäeva keeratakse kella tund aega edasi. Kellakeeramist pole olemas!...

Posted by Peeter Oja on Kolmapäev, 24. märts 2021
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