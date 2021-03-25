Белорус два месяца назад переехал в Эстонию и рассказывает, чем Таллинн лучше Минска

Автор своего блога на сайте Zen.Yandex.ru Владислав Л. два месяца назад переехал в эстонскую столицу - Таллинн - из Республики Беларусь и буквально вчера поделился с читателями теми вещами, которые ему кажутся наиболее удачными в нашем городе. Текст далее пойдет от первого лица.
1. Бесплатный общественный транспорт
Это прям совсем крутая штука! Представляете, вам никогда не нужно думать, что у вас заканчиваются поездки или проездной, искать мелочь в кармане, чтобы купить талончик у водителя. Просто садишься и едешь! Однако стоит отметить, что бесплатный транспорт только для жителей Таллинна (с пропиской в городе). Для туристов и тех, кто приезжает из пригорода - 1,5 евро.
2. Старый город
В Таллинне Старый город - действительно старый, в отличии от Минска. И он - большой! Здесь легко найти здания 13-14 века постройки, узкие улочки избавлены от машин. В Минске Старый город - новый, ведь это всё «новострои», которые попытались воссоздать по фотографиям.
3. Заливы
Да, именно заливы, а не залив. В Таллинне их 3. Самый крупный - Таллиннский и два поменьше (Копли и Пальяссааре). Вдоль заливов можно гулять по длинной набережной (почти 7 километров), наблюдать как отправляются и прибывают корабли из Хельсинки (всего 80 километров) и Стокгольма (сейчас это реже, но бывает). Дышать морским воздухом, бегать, загорать на пляже и просто слушать крик чаек. В целом, вода в городе - круто, но не круто, когда это сделано искусственно, как в Минске.
4. Реновация старых домов
В Таллинне никто не сносит старые деревянные бараки, исторические здания и культурные ценности. Здесь их аккуратно реновируют, придают облик, который очень аккуратно, но по-современному вписывается в красивое окружение города. В Минске же или всё просто сравняют с землей или сделают так, что это станет типичным спальником.
5. Частный сектор и нет «Свечей»
Здесь никто не сносит частный сектор, чтобы закатать все в огромные 20-этажные столбы, из-за которых не видно даже света в соседнем доме. В Таллинне за редким исключением строят высотные дома, если и строят - то это отдельно стоящий комплекс с террасами, теннисным кортом на 10 этаже, тренажерным залом и так далее. Минск же в последнее время закатывают в 20-25-этажки, что аж голову приходится поднимать, чтобы увидеть последний этаж, и там еще может быть 1-2 лифта на весь дом.
6. Пункты сдачи тары
Всю тару из-под жидких напитков можно сдать на переработку в магазин и получить за это деньги. 0,10 евро за бутылку (у меня даже на пару минут созрел бизнес-план). Только жаль, что на этом не заработаешь так как вся тара имеет залоговую стоимость именно 0,10 евро). В Минске же можно сдать тару в одном месте, и то не всю.
7. Музеи
В отличие от Минска, в Таллинне куча музеев. И при этом они все очень необычные. Морской музей - здесь можно прогуляться по настоящей подводной лодке. Музей Кадриорг, здание построено Петром Великим. Музей, расположенный в настоящей тюрьме. Можно посетить телебашню, а особые экстремалы даже могу пройтись по ее краю. Еще музей кино, здравоохранения, оккупации, музей КГБ, музеи под открытом небом, башни, крепости и еще много-много всего! Сколько музеев вы назовете мне в Минске?
8. Аэропорт в городе
Все жители Минска и Беларуси знают, для того, чтобы попасть в аэропорт, в лучшем случае нужно заложить на дорогу 1 час (если на такси и без пробок). Для жителей Таллинна такой проблемы нет. Сел на трамвай или городской автобус (бесплатно) - и ты в аэропорту. Да, в Таллинне аэропорт находится прямо в городе и даже не на окраине. Это крайне удобно, можно даже пешочком дойти, если вы летите только с рюкзаком.
9. На пешеходных переходах можно не останавливаться
Не знаю, с чем это связано. Или с правилами дорожного движения или с местным менталитетом, но водители всегда пропускают пешеходов. Вот прям совсем всегда. Даже если ты не начинаешь идти, а просто стоишь перед переходом, водитель скорее будет давить на тормоза и скрипеть, чем проскочит, не пропустив пешеходов. Однако, хочу напомнить, что посмотреть направо и налево - залог вашей безопасности.
10. В Таллинне есть IKEA
Ну, как есть, не совсем, но есть. Есть пункт выдачи товаров из IKEA и маленький шоу-рум. Зато вы можете заказать все товары на сайте IKEA и вам в течение 2-3 дней бесплатно привезут их в пункт. Все равно это в разы удобнее, чем когда ее нет совсем и приходится ездить в Вильнюс или Варшаву.