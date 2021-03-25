Белорус два месяца назад переехал в Эстонию и рассказывает, чем Таллинн лучше Минска

1. Бесплатный общественный транспорт

Таллиннский трамвай ФОТО: Raul Mee

Это прям совсем крутая штука! Представляете, вам никогда не нужно думать, что у вас заканчиваются поездки или проездной, искать мелочь в кармане, чтобы купить талончик у водителя. Просто садишься и едешь! Однако стоит отметить, что бесплатный транспорт только для жителей Таллинна (с пропиской в городе). Для туристов и тех, кто приезжает из пригорода - 1,5 евро.

2. Старый город

Толстая Маргарита и церковь Олевисте ФОТО: Kaupo Kalda / visitestonia.com

В Таллинне Старый город - действительно старый, в отличии от Минска. И он - большой! Здесь легко найти здания 13-14 века постройки, узкие улочки избавлены от машин. В Минске Старый город - новый, ведь это всё «новострои», которые попытались воссоздать по фотографиям.

3. Заливы

Пляж Пирита прошлым летом, 2020 ФОТО: Gerli Tooming

Да, именно заливы, а не залив. В Таллинне их 3. Самый крупный - Таллиннский и два поменьше (Копли и Пальяссааре). Вдоль заливов можно гулять по длинной набережной (почти 7 километров), наблюдать как отправляются и прибывают корабли из Хельсинки (всего 80 километров) и Стокгольма (сейчас это реже, но бывает). Дышать морским воздухом, бегать, загорать на пляже и просто слушать крик чаек. В целом, вода в городе - круто, но не круто, когда это сделано искусственно, как в Минске.

4. Реновация старых домов

В Таллинне никто не сносит старые деревянные бараки, исторические здания и культурные ценности. Здесь их аккуратно реновируют, придают облик, который очень аккуратно, но по-современному вписывается в красивое окружение города. В Минске же или всё просто сравняют с землей или сделают так, что это станет типичным спальником.

5. Частный сектор и нет «Свечей»

«Ыйсмяэский и Ласнамяэский панельный жилой дом» ФОТО: Анни Ыннелейд

Здесь никто не сносит частный сектор, чтобы закатать все в огромные 20-этажные столбы, из-за которых не видно даже света в соседнем доме. В Таллинне за редким исключением строят высотные дома, если и строят - то это отдельно стоящий комплекс с террасами, теннисным кортом на 10 этаже, тренажерным залом и так далее. Минск же в последнее время закатывают в 20-25-этажки, что аж голову приходится поднимать, чтобы увидеть последний этаж, и там еще может быть 1-2 лифта на весь дом.

6. Пункты сдачи тары

Модный пункт приема тары ФОТО: Heategevusfondi Aitan Lapsi

Всю тару из-под жидких напитков можно сдать на переработку в магазин и получить за это деньги. 0,10 евро за бутылку (у меня даже на пару минут созрел бизнес-план). Только жаль, что на этом не заработаешь так как вся тара имеет залоговую стоимость именно 0,10 евро). В Минске же можно сдать тару в одном месте, и то не всю.

7. Музеи

Музей КГБ в Тарту ФОТО: OVE MAIDLA / PM/SCANPIX BALTICS

В отличие от Минска, в Таллинне куча музеев. И при этом они все очень необычные. Морской музей - здесь можно прогуляться по настоящей подводной лодке. Музей Кадриорг, здание построено Петром Великим. Музей, расположенный в настоящей тюрьме. Можно посетить телебашню, а особые экстремалы даже могу пройтись по ее краю. Еще музей кино, здравоохранения, оккупации, музей КГБ, музеи под открытом небом, башни, крепости и еще много-много всего! Сколько музеев вы назовете мне в Минске?

8. Аэропорт в городе

Таллиннский аэропорт ФОТО: SANDER ILVEST/POSTIMEES/SCANPIX BALTICS

Все жители Минска и Беларуси знают, для того, чтобы попасть в аэропорт, в лучшем случае нужно заложить на дорогу 1 час (если на такси и без пробок). Для жителей Таллинна такой проблемы нет. Сел на трамвай или городской автобус (бесплатно) - и ты в аэропорту. Да, в Таллинне аэропорт находится прямо в городе и даже не на окраине. Это крайне удобно, можно даже пешочком дойти, если вы летите только с рюкзаком.

9. На пешеходных переходах можно не останавливаться

Пешеходный переход в Таллинне ФОТО: Erakogu

Не знаю, с чем это связано. Или с правилами дорожного движения или с местным менталитетом, но водители всегда пропускают пешеходов. Вот прям совсем всегда. Даже если ты не начинаешь идти, а просто стоишь перед переходом, водитель скорее будет давить на тормоза и скрипеть, чем проскочит, не пропустив пешеходов. Однако, хочу напомнить, что посмотреть направо и налево - залог вашей безопасности.

10. В Таллинне есть IKEA

Пункт выдачи товаров из магазина IKEA ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics