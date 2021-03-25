Домашние враги: какие предметы быта нужно менять ежегодно, даже если они выглядят новыми

Кухонная прихватка

При регулярном использовании срок службы кухонной прихватки непродолжительный. При нагревании и соприкосновении с горячей посудой ткань на прихватке быстро изнашивается, теряет свою прочность и термоустойчивость. Чтобы не подвергать руки риску ожога, меняйте прихватку сразу же, как заметите первые признаки изнашивания. Это могут быть незначительные потертости или изменение цвета ткани. А если вы хотите более практичный и выгодный вариант, замените тканевые прихватки на силиконовые перчатки с огнеупорным эффектом.

Расчески

Даже в том случае, если вы часто и бережно очищаете расческу, в расческе скапливаются частички кожи и болезнетворные бактерии. От старой щетки для волос может быть масса проблем: от ломкости волос и быстрого загрязнения до себореи, кожного зуда и дерматита. Меняйте расчески минимум раз в год, если очищаете ее еженедельно. При редком очищении срок службы расчески не более полугода. О том, как выбрать расческу для здоровых волос, вы узнаете в следующей статье.

Растительные масла

Тыквенное, кокосовое, кунжутное и оливковое масло имеет срок годности в один год, но не более. По истечении времени масла становятся горькими и теряют все свои полезные и ценные свойства. Чтобы продлить срок годности продукта, следует хранить масла подальше от варочной поверхности и духового шкафа. Также обратите внимание на льняное масло, так как оно хранится ещё меньше - не более полугода.

Лак

Как лак для ногтей, так и лак для волос, обладает сроком годности всего в один год. А если вы храните их вблизи приборов отопления или на прямом солнце, то срок их службы - не более полугода. По истечении срока годности лак выцветает, становится густым и может нанести вред волосам и ногтям.

Клей ПВА

Сохранить такой клей на продолжительный период не выйдет. Срок годности клея ПВА - не более одного года. За год клей лишь загустеет и протухнет, а также - потеряет все свои свойства. Не забывайте об этом и меняйте клей вовремя, чтобы эффективное средство всегда было под рукой в нужный момент.

Нож для чистки овощей

Какой бы качественной не была овощечистка, со временем она ржавеет, лезвия затупляются, а металл тускнеет. В таком состоянии овощечистка совершенно непригодна для приготовления пищи, так как мелкие частички металла могут попадать в еду. Необходимо каждый год менять этот предмет бытовой утвари на новый.

Пылесборник

Чтобы уборка в доме была по-настоящему эффективной, следует менять пылесборник в пылесосе не менее раза в год, а также - регулярно чистить. Однако, за год пылесборник накапливает массу патогенной флоры и пыли, которую просто так не убрать. Мешки-фильтры лучше менять ежегодно на новые, чтобы не подвергать свое здоровье риску.



