Участников популярной эстонской группы обвинили в политической пропаганде о состоянии больниц

20 марта финская газета Ita-Sanomat опубликовала основательный рассказ о ситуации с пандемией в Эстонии. Слово дали также солисту группы Traffic Силверу Лаасу и клавишнику Йоонасу Сарапуу, которые в начале марта решили прийти на помощь персоналу больницы.

В интервью мужчины заявили, что, в конечном итоге, им надоело бездействие. «Я хотел сделать что-нибудь полезное. Лежание на диване тоже действовало мне на нервы, потому что постоянная отмена концертов меня сильно расстраивала», - объяснил Лаас причины своего решения, сообщает Elu24.

По словам Сарапуу, новость о наполнении больниц и длительном рабочем дне медперсонала соответствует действительности. «Поучаствовав в этом, мы понимаем, что персонал больницы делает все возможное», - добавил Лаас.

По словам музыкантов, до сих пор большинство отзывов были положительными, но есть и те, кто принимает это за обман. «Утверждают, что мы нанятые государством проплаченные актеры, и лишь гайки пропагандистской машины. Это, конечно, печально», - признается Лаас.

Их основные задачи в больнице - привозить различные анализы в лаборатории и выполнять другие текущие работы, от разноса одежды пациентам до сортировки ящиков с медикаментами.