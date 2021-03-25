Эстонский экстрасенс рассказала, что нам принесет этот год

Мерили Тиммер предсказывала с помощью свечи и карт Таро. «Мир сильно изменится, и было бы разумно не отставать от этих изменений. Мы получим интересные уроки о том, как оставаться в живых и здоровыми, оберегая друг друга, будучи более терпимыми», - предсказывает она.

Мерили считает, что наступающий год принесет много знаменательных событий. «Этот год принесет много разобщений и разногласий из-за короны. Восприятие и взгляды на болезнь очень разные, и вызывают много споров. Впереди еще много увольнений, а также банкротств для предприятий и частных лиц», - говорит она.