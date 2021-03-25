Невозможно учиться: выпускники 9 и 12 классов требуют отменить экзамены в этом году!
На портале Rahvaalgatus появилась петиция о том, чтобы в 2021 году экзамены выпускники школ могли сдавать по желанию и своему выбору.
На портале Rahvaalgatus появилась петиция о том, чтобы в 2021 году экзамены выпускники школ могли сдавать по желанию и своему выбору.
В связи с ситуацией с коронавирусом ученики 9 и 12 классов обучались дистанционно практически весь учебный год. При дистанционном обучении гораздо труднее получить необходимые для экзаменов знания, нежели находясь в классе с учителем. Многие уроки пропали из-за того, что учителя находились на карантине и не смогли провести занятия. К сожалению, самостоятельно правильно подготовиться к экзаменам практически невозможно. Пожалуйста, примите во внимание эти обстоятельства и сделайте экзамены необязательными в 2021 году,
- говорится в призыве.
За три дня петиция собрала более 1200 подписей.
Как вы считаете, должны ли экзамены быть необязательными для выпускников и в этом году?