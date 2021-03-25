Чт, 25.03.2021
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Невозможно учиться: выпускники 9 и 12 классов требуют отменить экзамены в этом году!

Экзамен по эстонскому языку в Таллиннском ыйсмяэском русском лицее. ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

На портале Rahvaalgatus появилась петиция о том, чтобы в 2021 году экзамены выпускники школ могли сдавать по желанию и своему выбору.

В связи с ситуацией с коронавирусом ученики 9 и 12 классов обучались дистанционно практически весь учебный год. При дистанционном обучении гораздо труднее получить необходимые для экзаменов знания, нежели находясь в классе с учителем. Многие уроки пропали из-за того, что учителя находились на карантине и не смогли провести занятия. К сожалению, самостоятельно правильно подготовиться к экзаменам практически невозможно. Пожалуйста, примите во внимание эти обстоятельства и сделайте экзамены необязательными в 2021 году,

- говорится в призыве.

За три дня петиция собрала более 1200 подписей.

Как вы считаете, должны ли экзамены быть необязательными для выпускников и в этом году?

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