Невозможно учиться: выпускники 9 и 12 классов требуют отменить экзамены в этом году!

В связи с ситуацией с коронавирусом ученики 9 и 12 классов обучались дистанционно практически весь учебный год. При дистанционном обучении гораздо труднее получить необходимые для экзаменов знания, нежели находясь в классе с учителем. Многие уроки пропали из-за того, что учителя находились на карантине и не смогли провести занятия. К сожалению, самостоятельно правильно подготовиться к экзаменам практически невозможно. Пожалуйста, примите во внимание эти обстоятельства и сделайте экзамены необязательными в 2021 году,