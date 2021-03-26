Веселые истории услышать не хотите ли? Кем стали яркие герои «Ералаша»

На культовом «Ералаше» выросло не одно поколение россиян. Первая серия киножурнала вышла в 1974-м. За эти годы в «Ералаше» снялись десятки, если не сотни, самых разных мальчишек и девчонок — не говоря об их родителях. Если о жизни таких «выпускников», как Настя Задорожная, Влад Топалов, Сергей Лазарев, Юля Волкова, Анна Цуканова-Котт и Глюкоза, мы знаем многое, то судьбы других ярких персонажей широкой аудитории неизвестны, пишет woman.ru.
«Мальчишки и девчонки, а также их родители! Веселые истории услышать не хотите ли?» — эту песенку знают все без исключения, ведь «Ералаш» радует нас почти 50 лет. Несомненно, у каждого есть любимые серии и любимые герои — пухлощекий Ваня Соловьев, гипнотизирующий «Сникерс», рыжеволосый Саша Лойе, фантазирующий о школе своей мечты, или юная Глюкоза, обманом заполучившая лесные грибы. Перечислять можно бесконечно, но главное — то, что «Ералаш» никого не оставил равнодушным.
Александр Лойе
Конечно, мальчика с такой внешностью и природной харизмой, как у Саши Лойе, просто не могли не заметить работники киноиндустрии.
Маленький Саша стал настоящей звездой — помимо съемок в «Ералаше» (а эпизодов с его участием было очень много) Лойе подряд сыграл несколько главных ролей в фильмах и сериалах. Также многие из нас помнят его знаменитую рекламу «Херши-кола» — вкус победы» и сериал Next, где парень сыграл в паре с Александром Абдуловым. Однако, чем старше становился актер, тем меньше предложений ему поступало. Несмотря на неутешительные прогнозы, Лойе все-таки поступил в «Щепку», которую окончил в 2006 году. Он по-прежнему снимается в кино, но заметных работ в его фильмографии больше не появлялось. Александр пока так и не встретил ту самую, с которой «хотел бы связать свою жизнь, создать семью и завести детей»
Иван Соловьев
Пухлый блондин Ваня Соловьев был настоящей звездой «Ералаша». Серию «Сила воли», где он гипнотизирует «Сникерс», смотрели все!
Борис Грачевский не раз отмечал, что Иван был невероятно артистичным парнем, и пророчил ему светлое будущее в мире кино. Но все это не прельщало Соловьева, и «Ералаш» так и остался единственной его актерской работой. Сегодня Иван говорит о себе так: «Живу своей жизнью, не лезу в телевизор, у меня все хорошо»
Павел Степанов
Человека на фото справа и слева без труда узнают все поклонники «Ералаша». Павел Степанов — рекордсмен по количеству лет, проведенных в киножурнале. Он снимался в «Ералаше» 38 лет — вплоть до 2013 года!
Самый популярный эпизод с участием юного Павла назывался «Прощай, Вася!», поэтому сегодня люди, которые узнают его, кричат: «О, „Прощай, Вася“ идет!»
Что интересно, профессиональным актером Степанов так и не стал — после армии он решил получить «настоящую профессию» и поступил в политехнический институт. Сегодня Павел работает мастером по ремонту и обслуживанию радиотехники, но кино не бросает: играет эпизодические роли в фильмах и сериалах
Полина Ртищева
Полина Ртищева сыграла в пяти эпизодах «Ералаша» и поняла, что хочет быть актрисой. Тем не менее, после школы девушка окончила факультет журналистики, правда, потом все равно пошла и получила второе образование — актерское.
Полина играла в театре, работала ведущей на телевидении и радио, занималась озвучкой, но все же вернулась в журналистику. С 2017 года Ртищева работает шеф-редактором детского раздела онлайн-журнала. Причем направление для Полины хорошо знакомое — она замужем и воспитывает двоих детей. Сегодня звезду «Ералаша» не узнать — она перекрасилась в блондинку и стала выглядеть совсем иначе.
Александр Головин
В красавца Сашу Головина были влюблены все девчонки нашей страны (некоторые влюблены по сей день). Белокурый мальчишка с очаровательной улыбкой попал в «Ералаш» через модельное агентство Славы Зайцева, куда сына привела мама.
Так началась его актерская карьера. Помимо киножурнала, Головин знаком многим по фильмам «Сволочи» и «Елки», сериалам «Кадетство» и «Папины дочки». Сегодня Александр — востребованный артист, несмотря на то, что у него нет соответствующего образования. По словам Головина, на это у него просто нет времени — так плотно он занят съемками в кино и выступлениями сразу в двух театрах.
Кирилл Емельянов
В «Ералаше» Кирилл Емельянов начал сниматься с 9 лет. Мальчик рос в семье актеров, с детства ему привили любовь к театру и кино, поэтому он мечтал стать профессиональным артистом.
Набраться опыта помог киножурнал, а по-настоящему прославиться — фильм «Сволочи» и сериал «Кадетство». Емельянов окончил ГИТИС и сегодня играет в театре «Школа современной пьесы». Там же играет его уже бывшая жена — Екатерина Директоренко, которая родила ему двоих сыновей. К слову, Кирилл славится не только своими киноработами, но и любовными романами. Так, всем известно, что еще 17-летний Емельянов встречался с 28-летней Катей Гордон, после общественность муссировала слухи о его романе с Аленой Водонаевой.
Велимир Русаков
Этот мальчик на фото слева с редким и очень красивым именем, конечно, знаком всем нам. Вспомнить хотя бы серии «А ну, отвали», «Телохранитель» и «Плохая примета».
Сегодня Велимир Русаков играет в панк-группе, работает актером дубляжа (его голосом говорит злодей Малфой в «Гарри Поттере»), снимается в кино и сериалах («Сволочи», «Физрук», «Полицейский с Рублевки», «Метод Фрейда», «Зайцев +1» и другие), снимает свои картины, а также пишет сценарии и музыку к фильмам (например, многие эпизоды сериала «ЧОП» написаны именно им). У Вела, как он сам себя называет, есть девушка, но имя и род ее деятельности он предпочитает не раскрывать.
Ксения Шандалова
Карьера Ксении Шандаловой как актрисы началась именно в «Ералаше». 10-летняя белокурая девочка полюбилась создателям (как и зрителям) киножурнала и надолго задержалась в рядах его героев.
Уже через год Ксюша получила свою первую главную роль — в сериале «Дочь участкового», а в 2007 году сыграла в теледраме «Мачеха», после чего ее накрыла вторая волна популярности. Шандалова окончила Щукинское училище, но актерская карьера не задалась, хотя из мира кино она не ушла. Сегодня Ксения работает художником по гриму — она работала над съемками популярного сериала «Ольга» на ТНТ.
Антон Колесников
Ну, уж кого-кого, а Антона Колесникова мы узнаем из тысячи! Мальчик с огромными голубыми глазами практически не изменился с годами (если убрать усы — так тем более), а ведь сегодня ему уже 37 лет.
Колесников прославился как раз таки своим участием в «Ералаше» — с ним снято 22 серии. Благодаря киножурналу Антона пригласили сниматься в легендарный сериал для подростков «Простые истины». Несмотря на хороший старт в мире кино, парень все-таки отучился в педагогическом университете, но не смог найти себя в этой профессии и в 2010 году окончил актерский факультет Института современного искусства.
Сегодня Антон играет в театре им. Ермоловой, причем в очень серьезных, масштабных постановках. А вот с кино отношения не сложились — изредка ему достаются эпизодические роли. Зато Антон — известный актер дубляжа, на его счету более 150 фильмов.
Федор Стуков
Юный Федя Стуков был настоящей звездой советского кино. Он сыграл Тома Сойера в одноименном фильме, девочку Иришку в «Родне», Томми в «Пеппи Длинныйчулок» и конечно, был постоянным героем «Ералаша».
В 1993 году Федор окончил Щукинское училище. Удивительно, но родители актера далеки от этой среды — Стуков сам проложил себе дорогу в мир кино. После окончания вуза Федор какое-то время жил в Германии, где играл в театре «Верштадт», после вернулся в Россию и работал ведущим таких шоу, как «Лего-го!», «До 16 и старше» и других. А затем переключился на режиссуру.
Немногие знают, что первое в России реалити-шоу «За стеклом» снял именно он — как и всеми любимые сериалы «Физрук», «Восьмидесятые», «Филфак» и «Адаптация» (сценарий которой — тоже его работа). Стуков не перестает благодарить Грачевского за путевку в жизнь и называет его своим «кинопапой».
Владимир Сычев
В этом случае мы пошли методом «от обратного» — сегодня почти каждый из нас на фото справа узнает Психа из культового сериала «Физрук». А ведь мало кто знает, что актерская карьера Владимира Сычева началась в «Ералаше».
Самый известный эпизод с его участием назывался «Бразильская система». Так вот, в одной из серий «Физрука» Псих ударил курьера со словами: «Лови бразильскую систему», что не ускользнуло от внимания преданных поклонников киножурнала.
Также Сычев снимался в «Бумере», где у его персонажа было прозвище Ералаш! Вот такой каламбур. Сегодня, помимо съемок в кино и сериалах, Сычев является лицом компании МТС на пару с Нагиевым. Владимир женат и растит двоих детей
Анастасия Сиваева
«Да это же Папина дочка!» — скажите вы и будете абсолютно правы. Но на самом деле известной Настя Сиваева стала гораздо раньше — еще на съемках в «Ералаше», куда ее пригласили после того, как заметили на съемочной площадке популярного шоу «Улица Сезам».
На сегодняшний день роль Даши Васнецовой остается самой яркой и популярной в фильмографии Сиваевой. Тем не менее, Анастасия нацелена на то, чтобы стать востребованной актрисой
Михаил Казаков
Михаил Казаков признается, что никогда не планировал становиться актером. Выбор за него сделали родители, когда ради интереса привели сына на пробы в «Ералаш». Миша не только прошел кастинг, но и снялся более чем в 20 эпизодах!
В старших классах Казаков все-таки решил сменить профессию и после школы поступил в Финансово-юридическую академию. В 2005-м Михаил совершил непредумышленное убийство (это была самооборона) и был осужден, но через год по решению суда вышел на свободу. Тогда Казаков вернулся к съемкам — так появились «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и «6 кадров» с его участием. Сегодня Михаил вместе с женой и детьми переехал в Тверь, где занимается собственным бизнесом.
Дмитрий Мартынов
За многими ребятами, игравшими в «Ералаше», закрепились определенные амплуа. Так, например, миловидному Диме Мартынову часто доставались роли прекрасных принцев, примерных мальчиков, в которых влюблены все девочки класса.
Благодаря «Ералашу» Диму заметили, и в следующие годы он сыграл главного героя в «Ночном дозоре», «Дневном дозоре» и сериале «Мачеха». Мартынов не снимается уже шесть лет: последний фильм с его участием — «Самоубийцы» — вышел в 2011 году. Сейчас Дмитрий ведет закрытый образ жизни — он удалил свою страницу ВКонтакте, а профиль Инстаграма держит закрытым.
Аркадий Маркин
Юный Аркадий Маркин подарил нам одни из самых любимых и популярных серий «Ералаша», а также еще 12 интереснейших фильмов, среди которых «Новые приключения капитана Врунгеля», «Ни слова о футболе».
Но всего этого могло и не быть, ведь актером мальчик становиться и не собирался. Однажды он ехал в автобусе, где к нему подошла сотрудница киностудии им. Горького и предложила приехать на пробы. В детстве Аркадий много снимался, но профессиональным актером так и не стал. После школы он поступил в инженерно-физический институт, после чего занялся собственным бизнесом. Маркин женат, у него трое уже взрослых детей, которые выросли на «Ералаше», о чем он не без гордости заявляет.
Мария Иващенко
Мария — дочь актера Алексея Иващенко, поэтому девочка с малых лет не только знала, что такое съемки, но и принимала в них самое активное участие. Одним из первых актерских опытов стал именно «Ералаш».
Мария решила продолжить семейную традицию и, повзрослев, тоже стала профессиональной актрисой. Сегодня самой известной работой Иващенко является сериал «Молодежка», где она играет фигуристку Алину. Однако актриса может похвастаться не только этим: Маша является востребованной актрисой дубляжа — она озвучила героев аж 180 фильмов и сериалов! Так, ее голосом говорят Ханна Монтана из одноименного ситкома, Анастейша Стил из «50 оттенков серого», Полумна Лавгуд из «Гарри Поттера» и многие-многие другие популярнейшие киногерои.
Дмитрий Веркеенко
Нет, на фото слева не Драго Малфой, а Дима Веркеенко, жизнь которого навсегда изменилась после съемок в «Ералаше». Невероятно красивый блондин со светлыми глазами просто не мог не полюбиться зрителю.
В знаменитый сериал «Тайны дворцовых переворотов» Дима тоже попал благодаря киножурналу — его порекомендовал режиссер «Ералаша». Даже сегодня, спустя столько лет, «Тайны дворцовых переворотов» остаются самой знаковой картиной в фильмографии Веркеенко, он и сам любит поностальгировать на эту тему в своем Инстаграме. Дмитрий окончил ВГИК и сегодня продолжает сниматься в кино и играть в театре, правда, как мы и сказали, заметных ролей у него пока нет.
Екатерина Вуличенко
Катя Вуличенко, как и многие герои нашей подборки, начала свой творческий путь именно с «Ералаша». Девочка снялась в нескольких сериях, после чего ее пригласили сыграть в небольшом эпизоде фильма «Змеиный источник».
Тогда Катя твердо решила стать артисткой. С тех пор ее карьера шла только вверх — сегодня Вуличенко является востребованной актрисой, преимущественно сериальной. Первый брак Екатерины с Денисом Трифоновым распался, в 2017-м актриса вышла замуж во второй раз за Марата Гуданаева и вместе с ним растит общего сына и дочь от союза с Трифоновым.
Павел Кассинский
Павел Кассинский является сыном известного актера Романа Карцева, однако отец не помогал парню пробиться в кинематограф. Юный Паша сам прошел кастинг в «Ералаш», и лишь в процессе съемок выяснилось, кто его папа.
После школы Кассинский пробовал поступить в Щукинское училище, но его не взяли, и тогда он решил стать фармацевтом, но ненадолго — вскоре сменил сферу интересов на PR. Актерство не исчезло из жизни Павла, но оставалось на уровне хобби. В 2004 году актер снялся в сериале «Солдаты», где зрителям очень полюбился его герой — сержант Рыло. Павел не ставит себе никаких рамок, так как уверен, что в жизни нужно заниматься только тем, что доставляет тебе удовольствие. Поэтому сегодня Кассинский пишет музыку, играет в кино и телевидении и верит, что его главная роль еще впереди.
Мария Рыбакова
В детстве Рыбакова хоть и мечтала стать актрисой, но в «Ералаш» попала случайно. Однажды 11-летняя Маша пришла на пробы фильма «Смерть пионерки», но провалила их. Однако в соседней студии снимался «Ералаш», и вот там юная хохотушка пришлась всем по душе.
С этого момента начался отсчет пятилетних съемок Рыбаковой в киножурнале. Следующие два года Маша вела детские передачи на канале «Карусель», а потом поступила в ГИТИС. Но не на актерский факультет, как вы могли подумать. Рыбакова — профессиональный режиссер и продюсер кино и телевидения. Сегодня Мария преподает актерское мастерство.