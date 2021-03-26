Веселые истории услышать не хотите ли? Кем стали яркие герои «Ералаша»

«Мальчишки и девчонки, а также их родители! Веселые истории услышать не хотите ли?» — эту песенку знают все без исключения, ведь «Ералаш» радует нас почти 50 лет. Несомненно, у каждого есть любимые серии и любимые герои — пухлощекий Ваня Соловьев, гипнотизирующий «Сникерс», рыжеволосый Саша Лойе, фантазирующий о школе своей мечты, или юная Глюкоза, обманом заполучившая лесные грибы. Перечислять можно бесконечно, но главное — то, что «Ералаш» никого не оставил равнодушным.

Александр Лойе

Конечно, мальчика с такой внешностью и природной харизмой, как у Саши Лойе, просто не могли не заметить работники киноиндустрии.

Александр Лойе ФОТО: скриншот видео

Маленький Саша стал настоящей звездой — помимо съемок в «Ералаше» (а эпизодов с его участием было очень много) Лойе подряд сыграл несколько главных ролей в фильмах и сериалах. Также многие из нас помнят его знаменитую рекламу «Херши-кола» — вкус победы» и сериал Next, где парень сыграл в паре с Александром Абдуловым. Однако, чем старше становился актер, тем меньше предложений ему поступало. Несмотря на неутешительные прогнозы, Лойе все-таки поступил в «Щепку», которую окончил в 2006 году. Он по-прежнему снимается в кино, но заметных работ в его фильмографии больше не появлялось. Александр пока так и не встретил ту самую, с которой «хотел бы связать свою жизнь, создать семью и завести детей»

Иван Соловьев

Пухлый блондин Ваня Соловьев был настоящей звездой «Ералаша». Серию «Сила воли», где он гипнотизирует «Сникерс», смотрели все!

Борис Грачевский не раз отмечал, что Иван был невероятно артистичным парнем, и пророчил ему светлое будущее в мире кино. Но все это не прельщало Соловьева, и «Ералаш» так и остался единственной его актерской работой. Сегодня Иван говорит о себе так: «Живу своей жизнью, не лезу в телевизор, у меня все хорошо»

Павел Степанов

Человека на фото справа и слева без труда узнают все поклонники «Ералаша». Павел Степанов — рекордсмен по количеству лет, проведенных в киножурнале. Он снимался в «Ералаше» 38 лет — вплоть до 2013 года!

Павел Степанов ФОТО: скриншот видео

Самый популярный эпизод с участием юного Павла назывался «Прощай, Вася!», поэтому сегодня люди, которые узнают его, кричат: «О, „Прощай, Вася“ идет!»

Что интересно, профессиональным актером Степанов так и не стал — после армии он решил получить «настоящую профессию» и поступил в политехнический институт. Сегодня Павел работает мастером по ремонту и обслуживанию радиотехники, но кино не бросает: играет эпизодические роли в фильмах и сериалах

Полина Ртищева

Полина Ртищева сыграла в пяти эпизодах «Ералаша» и поняла, что хочет быть актрисой. Тем не менее, после школы девушка окончила факультет журналистики, правда, потом все равно пошла и получила второе образование — актерское.