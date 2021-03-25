Никаких яблок: почему фрукты нельзя есть вечером?

- Если у вас вялое пищеварение и пониженная кислотность желудка, то употреблять фрукты следует примерно за 30 минут до еды, - советует гастроэнтеролог Виктория Зимина. Фруктовые кислоты помогают вырабатываться желудочному соку. Выбирайте фрукты с большим количеством клетчатки (чернослив, инжир, финики, сырые яблоки, бананы, апельсины - Прим. ред.). Она помогает процессу пищеварения. Фруктовые соки, лишенные клетчатки, бессмысленны для пищеварения и плохо влияют на обмен веществ.

При высокой кислотности желудка с кислыми фруктами и ягодами стоит быть осторожными, предупреждает гастроэнтеролог.

- От кислых яблок лучше отказаться совсем, - говорит Виктория Зимина.-

Фрукты и ягоды употребляйте как десерт, через 30 минут после приема пищи. Тогда фруктовые кислоты не смогут повысить существующую кислотность в желудке до опасного уровня.

Свежие фрукты при обострении гастрита или язвы желудка категорически не допускаются. Можно есть сладкие печёные яблоки после основного приёма пищи, советует доктор.

- Если у вас здоровый желудок, нормальное пищеварение и нет проблем с лишним весом (в других случаях нужна индивидуальная рекомендация), есть фрукты можно в перерывах между завтраком и обедом, а также между обедом и ужином. Старайтесь делать это до 16-17 часов, чтобы не нагружать ночью пищеварительную систему, не мучаться от газов в кишечнике и вставать утром с постели с красивым плоским животом. Съеденные после ужина или на ночь фрукты должны будут перевариваться ночью, а это время отдыха - и для ЖКТ тоже. Соответственно, еда будет застаиваться в кишечнике и вызывать процессы брожения. Вывод - с утра не ждите плоский живот из-за газообразования.

Фруктоза в организме метаболизируется в жирные кислоты, а они откладываются в жировые запасы и в печень, вызывая каскад негативных реакций. Но гастроэнтеролог отмечает, что совет отказаться от фруктов на ночь касается в том числе и тех, кто не боится потолстеть.

- Из-за уменьшения активности употребление фруктов вечером грозит ожирением печени и отложением висцерального жира с формированием абдоминального ожирения и рисками сердечно-сосудистых заболеваний, - предупреждает Виктория Зимина.

Впрочем, не стоит есть фрукты вечером даже тем, кто активно занимается спортом и тренируется в спортзале перед сном.

- Вечерние тренировки и так возбуждают нервную систему, а фрукты дают дополнительный прилив энергии, - разъясняет гастроэнтеролог. - Таким образом, ваш организм будет требовать ещё и ещё активности, это повлияет на качество и своевременность сна. Плюс может спровоцировать вас на лишнюю еду в вечернее время.