Чт, 25.03.2021
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Никаких яблок: почему фрукты нельзя есть вечером?

Фрукты. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Одни врачи советуют есть фрукты после еды, другие перед едой. А некоторые вообще не советуют. Почему, казалось бы, самые полезные продукты нельзя есть вечером, причем, никому? На вопросы отвечает российский гастроэнтеролог Виктория Зимина.

Гастроэнтеролог дала несколько рекомендаций, как правильно есть фрукты тем, у кого пониженная или высокая кислотность желудка, а также при обострении гастрита или язвы. И разъяснила, почему после 17 часов фрукты вредны для здоровья, причем абсолютно всем.

- Если у вас вялое пищеварение и пониженная кислотность желудка, то употреблять фрукты следует примерно за 30 минут до еды, - советует гастроэнтеролог Виктория Зимина. Фруктовые кислоты помогают вырабатываться желудочному соку. Выбирайте фрукты с большим количеством клетчатки (чернослив, инжир, финики, сырые яблоки, бананы, апельсины - Прим. ред.). Она помогает процессу пищеварения. Фруктовые соки, лишенные клетчатки, бессмысленны для пищеварения и плохо влияют на обмен веществ.

При высокой кислотности желудка с кислыми фруктами и ягодами стоит быть осторожными, предупреждает гастроэнтеролог.

- От кислых яблок лучше отказаться совсем, - говорит Виктория Зимина.- 

Фрукты и ягоды употребляйте как десерт, через 30 минут после приема пищи. Тогда фруктовые кислоты не смогут повысить существующую кислотность в желудке до опасного уровня. 

Свежие фрукты при обострении гастрита или язвы желудка категорически не допускаются. Можно есть сладкие печёные яблоки после основного приёма пищи, советует доктор.

- Если у вас здоровый желудок, нормальное пищеварение и нет проблем с лишним весом (в других случаях нужна индивидуальная рекомендация), есть фрукты можно в перерывах между завтраком и обедом, а также между обедом и ужином. Старайтесь делать это до 16-17 часов, чтобы не нагружать ночью пищеварительную систему, не мучаться от газов в кишечнике и вставать утром с постели с красивым плоским животом. Съеденные после ужина или на ночь фрукты должны будут перевариваться ночью, а это время отдыха - и для ЖКТ тоже. Соответственно, еда будет застаиваться в кишечнике и вызывать процессы брожения. Вывод - с утра не ждите плоский живот из-за газообразования.

Фруктоза в организме метаболизируется в жирные кислоты, а они откладываются в жировые запасы и в печень, вызывая каскад негативных реакций. Но гастроэнтеролог отмечает, что совет отказаться от фруктов на ночь касается в том числе и тех, кто не боится потолстеть.

- Из-за уменьшения активности употребление фруктов вечером грозит ожирением печени и отложением висцерального жира с формированием абдоминального ожирения и рисками сердечно-сосудистых заболеваний, - предупреждает Виктория Зимина.

Впрочем, не стоит есть фрукты вечером даже тем, кто активно занимается спортом и тренируется в спортзале перед сном.

- Вечерние тренировки и так возбуждают нервную систему, а фрукты дают дополнительный прилив энергии, - разъясняет гастроэнтеролог. - Таким образом, ваш организм будет требовать ещё и ещё активности, это повлияет на качество и своевременность сна. Плюс может спровоцировать вас на лишнюю еду в вечернее время.

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