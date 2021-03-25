Эмили Ратаковски показала, как кормит сына грудью
8 марта известная модель Эмили Ратаковски впервые стала мамой — у 29-летней звезды и ее 33-летнего супруга Себастьяна Бир-Маккларда родился сын, которого они назвали Сильвестром, пишет Сплетник.
8 марта известная модель Эмили Ратаковски впервые стала мамой — у 29-летней звезды и ее 33-летнего супруга Себастьяна Бир-Маккларда родился сын, которого они назвали Сильвестром, пишет Сплетник.
Во время беременности Эмили была довольно откровенна со своими поклонниками и регулярно давала им возможность увидеть, как менялось ее тело и какие трансформации происходили с ней в течение девяти месяцев.
После родов модель продолжила делиться личными кадрами. Вчера она опубликовала снимок, на котором показала, как кормит своего новорожденного сына грудью.
— написала она.
На снимок молодой мамы отреагировала ее коллега Эшли Грэм, которая тоже не видит ничего зазорного в публичном грудном вскармливании: модель кормила своего малыша грудью даже в общественных местах.
— поприветствовала она Сильвестра.
Лицо своего ребенка Эмили при этом пока предпочитает прятать от посторонних, делая расфокус на фото или фотографируя его со спины.
Узами брака с продюсером Себастьяном Бир-Макклардом Эмили связала себя три года назад. Новость об их свадьбе стала полной неожиданностью для поклонников звезды: об отношениях пары стало известно всего за несколько месяцев до женитьбы. При этом долгое время Эмили встречалась с Джеффом Магидом, но об их расставании объявлено не было.
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