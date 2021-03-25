Эмили Ратаковски показала, как кормит сына грудью

Во время беременности Эмили была довольно откровенна со своими поклонниками и регулярно давала им возможность увидеть, как менялось ее тело и какие трансформации происходили с ней в течение девяти месяцев.

После родов модель продолжила делиться личными кадрами. Вчера она опубликовала снимок, на котором показала, как кормит своего новорожденного сына грудью.

Прекрасный мальчик,

— написала она.

На снимок молодой мамы отреагировала ее коллега Эшли Грэм, которая тоже не видит ничего зазорного в публичном грудном вскармливании: модель кормила своего малыша грудью даже в общественных местах.

Привет, сладкий пирожок,

— поприветствовала она Сильвестра.

Лицо своего ребенка Эмили при этом пока предпочитает прятать от посторонних, делая расфокус на фото или фотографируя его со спины.

Узами брака с продюсером Себастьяном Бир-Макклардом Эмили связала себя три года назад. Новость об их свадьбе стала полной неожиданностью для поклонников звезды: об отношениях пары стало известно всего за несколько месяцев до женитьбы. При этом долгое время Эмили встречалась с Джеффом Магидом, но об их расставании объявлено не было.