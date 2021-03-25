Илон Маск рассказал о пилотируемых полетах на Марс
Глава SpaceX Илон Маск считает, что полеты и посадки космических кораблей Starship на Марс станут реальностью уже в ближайшие несколько лет, сообщает портал Rusplt.ru.
Глава SpaceX Илон Маск считает, что полеты и посадки космических кораблей Starship на Марс станут реальностью уже в ближайшие несколько лет, сообщает портал Rusplt.ru.
По словам Маска, главной проблемой будут не полеты людей на Марс, а создание на красной планете «самодостаточной базы». Ее отсутствие сейчас является основным сдерживающим фактором в освоении планеты.
Полет и посадку кораблей Starship на Марс, по убеждению Маска, будут осуществлены «задолго до 2030 года», пишет «ПолитЭксперт».
Ранее Маска заподозрили в планах создать первое внеземное правительство. Предприниматель рассказал, как будет управляться человеческая колония на Марсе.