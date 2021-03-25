Интимные фото пышногрудой дочери Догилевой взбудоражили Сеть

Что же касается Татьяны Догилевой, то еще не так давно артистка очень сильно переживала за здоровье и будущее дочери. Всему виной стало расстройство пищевого поведения, которым страдала девушка. В какой-то момент она просто возомнила себя толстой и начала отказываться от еды. Такое поведение барышни буквально разрывало материнское сердце Татьяны Анатольевны, в итоге сумевшей вытащить кровиночку из цепких лап коварной анорексии. «Один раз я ничего не ела в течение 10 дней. В общей сложности скинула около 25 килограммов. Поняла, что дошла до критической точки, когда начались реальные проблемы. Есть больше не могла вообще — организм отторгал любую пищу. На фоне анорексии у меня началась булимия. Вес стал возвращаться, что сводило меня с ума. Бывало, я не ела несколько дней, но вес оставался прежним», — цитирует слова Екатерины «КП» .

26-летняя дочь известной российской актрисы Татьяны Догилевой сумела поразить подписчиков, снявшись в откровенной фотосессии с элементами связывания. Да и наряд Екатерины явно не смог оставить равнодушной мужскую часть населения из-за очевидной сексуальности молодой актрисы, облачившейся в кожаные шортики и крошечный мини-корсет с декоративной шнуровкой. Впрочем, как уже признавалась Екатерина, она просто обожает участвовать в костюмированных фотосессиях, где ей приходится перевоплощаться в героинь фэнтези. На это раз дочь Догилевой вдохновилась серией книг о Ведьмаке, на время став роковой чародейкой. Помимо откровенного костюма, Екатерина не побоялась прибегнуть еще и к японской технике связывания шибари, которую широко используют во время сексуальных утех. БОЛЬШЕ ПО ТЕМЕ Болезнь не отступает: 63-летнюю Татьяну Догилеву перестали узнавать Знаменитая актриса резко располнела из-за проблем со здоровьем Стоит отметить, что некогда страдавшая анорексией Екатерина получила профессиональное актерское образование в США, окончив несколько лет назад Американскую академию драматического искусства. А уже в России девушка решила овладеть еще одной профессией — стать режиссером закадрового дубляжа. «Потрясающий опыт! Который, как мне кажется, привел к потрясающему результату: вы только посмотрите на всех ведьмако-дев! А я не могу теперь перестать перебирать в уме персонажей, которых хотела бы тоже связать. Есть идеи?» — поделилась артистка с подписчиками. Что же касается Татьяны Догилевой, то еще не так давно артистка очень сильно переживала за здоровье и будущее дочери. Всему виной стало расстройство пищевого поведения, которым страдала девушка. В какой-то момент она просто возомнила себя толстой и начала отказываться от еды. Такое поведение барышни буквально разрывало материнское сердце Татьяны Анатольевны, в итоге сумевшей вытащить кровиночку из цепких лап коварной анорексии. «Один раз я ничего не ела в течение 10 дней. В общей сложности скинула около 25 килограммов. Поняла, что дошла до критической точки, когда начались реальные проблемы. Есть больше не могла вообще — организм отторгал любую пищу. На фоне анорексии у меня началась булимия. Вес стал возвращаться, что сводило меня с ума. Бывало, я не ела несколько дней, но вес оставался прежним», — цитирует слова Екатерины «КП».