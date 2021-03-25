Андрей Малахов лишился прописки в Москве

Андрей Малахов родом из города Апатиты Мурманской области, но уже давно переехал в Москву, где обосновался всерьез. Говорят, у него есть элитная недвижимость чуть ли не с видом на Кремль.

Однако о малой родине популярный шоумен не забывает. Более того, недавно Андрей Малахов получил прописку в Апатитах. Ведущий программы «Прямой эфир» на «второй кнопке» поделился радостью на своей официальной страничке в Instagram. Он опубликовал фотографию, на которой демонстрирует свежий штамп в паспорте. Публикацию телеведущий сопроводил такой записью: «Теперь объявляю это официально: время возвращаться в родной город! Пусть пока на бумаге. С 23 марта я официально прописан в городе Апатиты. Считаю это трендом-2021: прописка в Москве (такая желанная в 90-х 20 века) в 21 веке - не такая важная штука. А вот поддержать родной город налогами и личным участием (пусть даже малыми делами) MUST».