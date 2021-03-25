Врач назвал главные признаки весеннего авитаминоза

«Самый основной признак – это когда начинают болеть и кровить десны. Второй – это болезни кожи, землистый цвет лица, который четко говорит о том, что надо принимать терапию. Третий распространенный признак – это сонливость, быстрая утомляемость», – рассказала терапевт.

При этом на авитаминоз также могут указывать головные боли, сыпь и аллергические реакции на коже, а также выпадение волос и ломкие ногти, добавила Лапа. «Авитаминоз начинается в конце зимы – начале весны, когда организм максимально истощен с точки зрения витаминов и микроэлементов, потому что их, по сути, неоткуда взять», – заявила специалист в беседе с Москвой 24.

О начале авитаминоза можно говорить еще с конца февраля. Сейчас именно та пора, когда организму максимально необходима защита. Часто бывают перепады температурных режимов, это все сказывается и на иммунной системе.

При этом главный совет специалиста заключается в контроле рациона питания. «Это тот период, когда нам необходимо максимальное количество витаминов. Поэтому поправлять состояние надо разнообразным рационом, в котором значительное место будут занимать фрукты и овощи», – рассказал диетолог.

В крайних случаях необходимо обращаться к специалистам, чтобы скорректировать состояние определенным комплексом витаминов, которые назначит врач.