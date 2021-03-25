Звезда российского шоу «Пацанки» съела собственную собаку
Мать Анны Гороховой убила домашнего питомца, чтобы накормить дочь, рассказывает Пятый канал.
Мать Анны Гороховой убила домашнего питомца, чтобы накормить дочь, рассказывает Пятый канал.
Нищета и голод до недавнего времени преследовали победительницу одного из сезонов шоу «Пацанки» Анну Горохову. Еще совсем недавно нынешняя телеведущая была ребенком с тяжелым детством, и ей порой приходилось очень несладко. Однажды дошло до того, что девушке пришлось съесть собственную собаку.
Горохова рассказала в YouTube-шоу «О, хавчик!», что однажды вернулась со школы и не застала дома своего питомца Блэка. При этом на кухне стоял таз с мясом, которое в доме было редкостью. Тогда девушка в силу возраста не смогла провести параллели между этими фактами. «Я пришла из школы и вижу, стоит тазик мяса под столом. Я говорю: „Мам, а где Блэк?“. Она: „Он убежал“. Ну я же маленькая была, думаю: „Ладно“. Плакала, конечно. Но потом поела мясо, не зная, что это», — рассказал звезда «Пацанок».
О том, что это была собачатина, девушка узнала только недавно от матери. Та и не подумала скрыть от дочери свой поступок. Позже, как рассказала телеведущая, ей пришлось есть собачье мясо еще раз. Причем оно ей понравилось. «Пришла в гараж к своим пацанам. Они ели мясо, я тоже хотела есть. Ребята сказали, что это собака. Мне стало не по себе, начала давиться, но все съела. Вкусно? Да! Если взять все мясо, которое я ела за всю жизнь, вкус той собаки мне показался самым-самым», — призналась Горохова.