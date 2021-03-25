Звезда российского шоу «Пацанки» съела собственную собаку

Нищета и голод до недавнего времени преследовали победительницу одного из сезонов шоу «Пацанки» Анну Горохову. Еще совсем недавно нынешняя телеведущая была ребенком с тяжелым детством, и ей порой приходилось очень несладко. Однажды дошло до того, что девушке пришлось съесть собственную собаку.

Горохова рассказала в YouTube-шоу «О, хавчик!», что однажды вернулась со школы и не застала дома своего питомца Блэка. При этом на кухне стоял таз с мясом, которое в доме было редкостью. Тогда девушка в силу возраста не смогла провести параллели между этими фактами. «Я пришла из школы и вижу, стоит тазик мяса под столом. Я говорю: „Мам, а где Блэк?“. Она: „Он убежал“. Ну я же маленькая была, думаю: „Ладно“. Плакала, конечно. Но потом поела мясо, не зная, что это», — рассказал звезда «Пацанок».