Чт, 25.03.2021
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Звезда российского шоу «Пацанки» съела собственную собаку

Анна Горохова ФОТО: Instagram

Мать Анны Гороховой убила домашнего питомца, чтобы накормить дочь, рассказывает Пятый канал.

Нищета и голод до недавнего времени преследовали победительницу одного из сезонов шоу «Пацанки» Анну Горохову. Еще совсем недавно нынешняя телеведущая была ребенком с тяжелым детством, и ей порой приходилось очень несладко. Однажды дошло до того, что девушке пришлось съесть собственную собаку.

Горохова рассказала в YouTube-шоу «О, хавчик!», что однажды вернулась со школы и не застала дома своего питомца Блэка. При этом на кухне стоял таз с мясом, которое в доме было редкостью. Тогда девушка в силу возраста не смогла провести параллели между этими фактами. «Я пришла из школы и вижу, стоит тазик мяса под столом. Я говорю: „Мам, а где Блэк?“. Она: „Он убежал“. Ну я же маленькая была, думаю: „Ладно“. Плакала, конечно. Но потом поела мясо, не зная, что это», — рассказал звезда «Пацанок».

О том, что это была собачатина, девушка узнала только недавно от матери. Та и не подумала скрыть от дочери свой поступок. Позже, как рассказала телеведущая, ей пришлось есть собачье мясо еще раз. Причем оно ей понравилось. «Пришла в гараж к своим пацанам. Они ели мясо, я тоже хотела есть. Ребята сказали, что это собака. Мне стало не по себе, начала давиться, но все съела. Вкусно? Да! Если взять все мясо, которое я ела за всю жизнь, вкус той собаки мне показался самым-самым», — призналась Горохова.

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