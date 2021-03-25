Стало известно, кто купил «Дом-2»

В середине декабря эта новость обрадовала и расстроила миллионы телезрителей: ТНТ закрыл «Дом-2» после 16 лет существования. Реалити, в котором под круглосуточным наблюдением камер молодые и не очень участники строили любовь, стало самым рейтинговым проектом на российском телевидении. За время существования в шоу приняли участие больше 2300 человек — многие из выпускников не просто построили любовь, но стали популярными: телеведущими, блогерами. На проекте сыграли около 30 свадеб, а на свет появилось 14 детей. Имена главных ведущих шоу — Ксении Бородиной и Ольги Бузовой — сегодня знают все.