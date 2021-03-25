Не жди добра от государства: Володина дала прогноз для всех знаков Зодиака на апрель 2021 года

«В апреле общим фоном наших событий по-прежнему будут управлять планеты — тяжеловесы Уран и Сатурн. Они делают на небе аспект квадрата, напряженный аспект, и продлится он лишь до конца 2022 года. На человеческом языке это обозначает, что серьезные, консервативные силы, которые заинтересованы в сохранении существующей системы — Сатурн в фиксированном знаке Водолея — будут конфликтовать с правами и свободами. В том числе финансовыми, это Уран в знаке Тельца», — сообщила Володина.

По словам астролога, подобная борьба может выразиться в появлении новых налогов, в инициативах государства по взиманию денег у населения. Также могут ужесточить контроль за свободой слова в сети.

По мнению Володиной, в апреле люди могут столкнуться со сбоями в работе электросетей, землетрясениями и крупными технологическими авариями, передает портал 5-tv.ru.

«А еще, в апреле на сцену выйдет парочка планет, Юпитер и Плутон, которые у нас сформируют не очень значимый аспект — полусекстиль. Тем не менее эта пара мощно сотрясала рынки в 2020 году, меняла биржевые курсы, цены на нефть, рубль к доллару скакнул. Вот в апреле мы можем наблюдать проращивание тех зерен, которые Юпитер и Плутон бросили в землю», — рассказала Василиса Володина.

Астролог заметила, что апрель переместит внимание с масштабных общественно-политических процессов на конкретные персоналии. Это время героев. По словам Володиной, апрель станет лучшим временем, чтобы принять персональный вызов судьбы.

Кто-то признается в любви девушке, хотя не решался это сделать. Кто-то ярко выступит на каком-то мероприятии и притянет к себе внимание. Дерзайте! 4

— сказала эксперт.

Василиса Володина отметила, что первая половина апреля усилит аналитическое мышление и резкость суждений. По-прежнему сильным будет желание остро и резко высказываться. Астролог добавила, что в период с 7–11 апреля повышаются риски быть обманутым или втянутым в скандал.

«Это время, когда-либо нет сил действовать, либо есть силы, но получается все совсем не так, как планировали. Но, уже начиная с 12 апреля можно собраться и двинуться вперед. Потому что с 12 по 19 апреля — самая эффективная часть месяца», — сказала Володина.