Шокирующая история на юге Эстонии: родители растят своего ребенка как собаку

Дедушка Уку и бабушка Сирье уверены, что их внук растет в непригодных для жизни условиях. Однако родители ребенка и официальные лица придерживаются иного мнения и полагают, что корень зла - сама бабушка.

Сам Таави Либе комментирует эту ужасающую историю так: «Алкоголизм, умственная отсталость и уровень жизни, которые многие из нас в Эстонии не могут себе представить в 2021 году - играют ключевую роль в этой шокирующей истории, но, прежде всего, эта история - действительно настоящая трагедия для семьи. Грустно, когда в одной семье так сильно испортились отношения, что страдают от этого самые маленькие, которые никак не могут себя защитить».