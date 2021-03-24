Шокирующая история на юге Эстонии: родители растят своего ребенка как собаку

На видео родители ребенка ни в какую не хотят давать интервью приехавшему ведущему.
Дедушка Уку и бабушка Сирье уверены, что их внук растет в непригодных для жизни условиях. Однако родители ребенка и официальные лица придерживаются иного мнения и полагают, что корень зла - сама бабушка.
Разворачивается невероятная история, в которой рассказывается, как двухлетнего ребенка содержали в доме, похожем на сарай.
Его дрессировали, как собаку. Ребенок берет игрушки в рот и начинает их грызть, а его тело полностью атаковали блохи,
- сетует расстроенная бабушка Сирье.
Сам Таави Либе комментирует эту ужасающую историю так: «Алкоголизм, умственная отсталость и уровень жизни, которые многие из нас в Эстонии не могут себе представить в 2021 году - играют ключевую роль в этой шокирующей истории, но, прежде всего, эта история - действительно настоящая трагедия для семьи. Грустно, когда в одной семье так сильно испортились отношения, что страдают от этого самые маленькие, которые никак не могут себя защитить».
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