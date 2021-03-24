Хорошо, но дорого: Наташа Королева пожаловалась на цены на Мальдивах
Певица призналась, что ей пришлось сильно потратиться на отпуск, пишет Kp.ru.
Певица призналась, что ей пришлось сильно потратиться на отпуск, пишет Kp.ru.
Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко записали трогательное видео, которое они сняли во время отдыха на Мальдивах. В ролике Наталья лежит на коленях у мужа, облюбовав террасу с видом на океан. Для съемки супруги выбрали наряды с одинаковыми принтами: Королева одета в белое платье, Тарзан в черный костюм. Видео так же запечатлело романтическую прогулку супругов по пляжу и красивый мальдивский закат.
«Как это круто, Серега, что мы с тобой сохранили способность удивляться и восхищаться! Мальдивы в нашем сердце оставили яркий, эмоциональный, восторженный след», – написала певица в Instagram.
Королева и Тарзан впервые отправились в отпуск на Мальдивы. Певица призналась, что все на экзотических островах ее восхищало и радовало, она давно так хорошо не отдыхала, как здесь. Единственный минус – цены.
«У нас здесь прям курорт, – рассказывала Королева в Instagram, снимая на видео роскошные бассейны и ухоженные лужайки, - Все располагает к хорошему отдыху. Но дорого. Очень дорого. Но оно того стоит. Один раз, я считаю, можно себе позволить. Я теперь понимаю людей, которые постоянно сюда летают, потому что в Мальдивы не влюбиться невозможно. Здесь есть все – вода, рыбы, песок, солнце».
На Мальдивах Королева и Глушко остановились в пятизвездочном отеле SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton. Супруги поселились в вилле на воде, в которой есть спальня с огромной террасой и лестницей, спускающейся прямо в океан. Кроме того, в домике есть просторная гардеробная, а на другой террасе – ванная на открытом воздухе. В ней Королева любила по вечерам расположиться в облаке белой пены с бокалом шампанского в руке, любуясь рыбками в океанских волнах.
Стоимость такого домика на двоих – 60 тысяч рублей (665 евро) в сутки, что, как справедливо заметила Королева, для простого туриста совсем недешево. Впрочем, по звездным меркам это еще довольно скромно: к примеру, Полина Гагарина на Мальдивах жила в вилле стоимостью 250 тысяч рублей (2770 евро) в сутки. А Настя Ивлеева сняла пляжный дом, который обходился ей в 500 тысяч рублей (5540 евро) в день.
Обычно Королева и Глушко летают на отдых в Майами, где у певицы есть квартира. Сейчас в ней живет мама артистки Людмила Порывай. Недвижимость в США Наташа купила еще в начале нулевых. Певица владеет квартирой в многоэтажке, расположенной на второй пляжной линии. В Instagram Королева сравнила два популярных курорта.
«Это разные энергии. Атлантика дает больше драйва. Индийский океан расслабляет», – считает звезда.