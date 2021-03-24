Хорошо, но дорого: Наташа Королева пожаловалась на цены на Мальдивах

Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко записали трогательное видео, которое они сняли во время отдыха на Мальдивах. В ролике Наталья лежит на коленях у мужа, облюбовав террасу с видом на океан. Для съемки супруги выбрали наряды с одинаковыми принтами: Королева одета в белое платье, Тарзан в черный костюм. Видео так же запечатлело романтическую прогулку супругов по пляжу и красивый мальдивский закат.

«Как это круто, Серега, что мы с тобой сохранили способность удивляться и восхищаться! Мальдивы в нашем сердце оставили яркий, эмоциональный, восторженный след», – написала певица в Instagram.

Королева и Тарзан впервые отправились в отпуск на Мальдивы. Певица призналась, что все на экзотических островах ее восхищало и радовало, она давно так хорошо не отдыхала, как здесь. Единственный минус – цены.

«У нас здесь прям курорт, – рассказывала Королева в Instagram, снимая на видео роскошные бассейны и ухоженные лужайки, - Все располагает к хорошему отдыху. Но дорого. Очень дорого. Но оно того стоит. Один раз, я считаю, можно себе позволить. Я теперь понимаю людей, которые постоянно сюда летают, потому что в Мальдивы не влюбиться невозможно. Здесь есть все – вода, рыбы, песок, солнце».

На Мальдивах Королева и Глушко остановились в пятизвездочном отеле SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton. Супруги поселились в вилле на воде, в которой есть спальня с огромной террасой и лестницей, спускающейся прямо в океан. Кроме того, в домике есть просторная гардеробная, а на другой террасе – ванная на открытом воздухе. В ней Королева любила по вечерам расположиться в облаке белой пены с бокалом шампанского в руке, любуясь рыбками в океанских волнах.

Стоимость такого домика на двоих – 60 тысяч рублей (665 евро) в сутки, что, как справедливо заметила Королева, для простого туриста совсем недешево. Впрочем, по звездным меркам это еще довольно скромно: к примеру, Полина Гагарина на Мальдивах жила в вилле стоимостью 250 тысяч рублей (2770 евро) в сутки. А Настя Ивлеева сняла пляжный дом, который обходился ей в 500 тысяч рублей (5540 евро) в день.

Обычно Королева и Глушко летают на отдых в Майами, где у певицы есть квартира. Сейчас в ней живет мама артистки Людмила Порывай. Недвижимость в США Наташа купила еще в начале нулевых. Певица владеет квартирой в многоэтажке, расположенной на второй пляжной линии. В Instagram Королева сравнила два популярных курорта.

«Это разные энергии. Атлантика дает больше драйва. Индийский океан расслабляет», – считает звезда.



