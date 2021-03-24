Вика Цыганова рассказала, как ее домогался полуголый Кобзон в одном полотенце
Певица вспомнила скандальный факт своей биографии, рассказывает Topnews.
Певица вспомнила скандальный факт своей биографии, рассказывает Topnews.
В эфире НТВ она рассказала, что в свое время Кобзон домогался ее в гостинице, прикрываясь одним полотенцем. По словам Цыгановой, она часто ездила на гастроли с Кобзоном, и во время одной из поездок музыкант начал проявлять к ней непристойное внимание. Артистка заявила, что Иосиф Кобзон постучал ей в стену, находясь в соседнем номере отеля. Вика отправилась спросить, что происходит, и почему он не дает ей спать.
По ее словам, она ответила отказом коллеге, сославшись на ревность своего мужа, но это лишь разозлило Кобзона, который «затаил обиду» на певицу «лет на 20». «Я 20 лет не появлялась на телеэкранах, вот и все», – пояснила она.