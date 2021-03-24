Ср, 24.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
1

Вика Цыганова рассказала, как ее домогался полуголый Кобзон в одном полотенце

Вика Цыганова ФОТО: Instagram

Певица вспомнила скандальный факт своей биографии, рассказывает Topnews.

Популярная российская певица Вика Цыганова припомнила неприятный факт своей биографии, связанный с ныне покойным исполнителем Иосифом Кобзоном.

В эфире НТВ она рассказала, что в свое время Кобзон домогался ее в гостинице, прикрываясь одним полотенцем. По словам Цыгановой, она часто ездила на гастроли с Кобзоном, и во время одной из поездок музыкант начал проявлять к ней непристойное внимание. Артистка заявила, что Иосиф Кобзон постучал ей в стену, находясь в соседнем номере отеля. Вика отправилась спросить, что происходит, и почему он не дает ей спать.

«Стучу в дверь, а там Иосиф Давидович почти ни в чем, в полотенчике, видимо, после душа. Он пригласил меня в номер попить чаю», – вспоминает Вика Цыганова.

По ее словам, она ответила отказом коллеге, сославшись на ревность своего мужа, но это лишь разозлило Кобзона, который «затаил обиду» на певицу «лет на 20». «Я 20 лет не появлялась на телеэкранах, вот и все», – пояснила она.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back