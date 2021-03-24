Вика Цыганова рассказала, как ее домогался полуголый Кобзон в одном полотенце

В эфире НТВ она рассказала, что в свое время Кобзон домогался ее в гостинице, прикрываясь одним полотенцем. По словам Цыгановой, она часто ездила на гастроли с Кобзоном, и во время одной из поездок музыкант начал проявлять к ней непристойное внимание. Артистка заявила, что Иосиф Кобзон постучал ей в стену, находясь в соседнем номере отеля. Вика отправилась спросить, что происходит, и почему он не дает ей спать.