Все через постель: Николай Цискаридзе разоблачил домогательства в Большом театре
Артист не побоялся назвать фамилию коллеги, которому больше никогда не подаст руки, пишет Kp.ru.
Артист не побоялся назвать фамилию коллеги, которому больше никогда не подаст руки, пишет Kp.ru.
Где-нибудь за океаном такие откровения обернулись бы жутким скандалом: в главном театре страны, оказывается, процветает харассмент – танцорам предлагают роли за интим. По словам звезды балета Николая Цискаридзе, с этим сталкиваются совсем юные девочки и мальчики, мечтающие о карьере в стенах Большого. Артист и педагог хорошо знает, о чем говорит: театр – его второй дом, порог которого он впервые переступил в далеком 1992 году.
«Там все через это, ни один человек не выходит на сцену просто так, – заявил Цискаридзе в интервью на Youtube-канале журналиста Василия Конова. – В Большом театре постоянно предлагают девочкам стать любовницами, чтобы получить роль. И мальчикам тоже, к сожалению, да… Если сегодня кто-то из артистов все это расскажет, то не знаю, что с ним будет. Одна девочка все честно рассказала - ее чуть не убили. Они все жутко боятся».
Так, артист вспомнил подробности скандала 2012 года, когда его ученица Анжелина Воронцова заявила о давлении со стороны художественного руководителя Сергея Филина. Однако, вместо поддержки балерина столкнулась с травлей. Николай Цискаридзе стал одним из немногих, кто не отвернулся от танцовщицы и даже вступил в открытый конфликт с ее обидчиком. А ведь со школьных лет он был страстным поклонником Филина.
«Мы с ним сидели в одной раздевалке всегда вместе, много шутили и были очень близки. Когда началась вся эта камарилья с Анжелиной, когда он мне в лицо посмел сказать: "Ты же мальчик умный, посоветуй ей, чтобы она совершила определенные вещи, и тогда у нее все сложится", – вспомнил тот неприятный момент Цискаридзе. – И при нашей степени близости, когда вы все знаете друг про друга, я ответил: "С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно". Встал и ушел. И после этого никогда с ним больше не разговаривал. Ладно бы он меня обидел, но моего ребенка?! Я никогда не забуду слезы Анжелины и издевательств над ней. Для меня это было слишком. То, что он вытворял, как он ее добивался, как он не мог смириться с тем, что не поддается...»
Прославленный танцор до сих пор поражается, как юная и хрупкая Анжелина сумела выстоять в этой неравной борьбе и не сломаться. Со скандалом уйдя из Большого, балет она не бросила: с 2013 года Воронцова выступает в Михайловском театре, исполняя сольные и главные партии.
«Такое количество серости ненавидело эту девочку за то, что она красавица и талант, – посетовал артист. – Ее ведь с 15 лет преследовал этот человек... Я сейчас часто думаю задним числом, как ребенок вынес такое давление, которое этот подонок к ней применял? И сколько на нее вылито было дерьма...»
По словам Цискаридзе, в России, увы, не приняли и не поняли движение #MeToo, изменившее мир и разрушившее не одну большую карьеру. А значит, судьбу знаменитого кинопродюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за насилие и домогательства, у нас вряд ли кто-то повторит, несмотря на все свои злодеяния.