В ЧЕМ ДЕЛО? ⟩ Эстония призовет к ответу российских телевизионщиков: пятизначный штраф неминуем?

К настоящему времени эмоции создателей эстонского шоу стихли, и решено единогласно: российские продюсеры телешоу должны понести ответственность за копирование костюмов без разрешения.
Мировая истерия из-за костюмов
И эстонская, и российская программы основаны на успешном телевизионном формате «Певец в маске», появившемся в Южной Корее. В шоу знаменитости прячутся в ярких костюмах и стараются исполнять поп-хиты в такой манере, чтобы судьям было как можно сложнее угадать их личность.
Программа, которая впервые вышла в эфир в 2015 году, сейчас выпускается в 45 странах, семь из которых в настоящее время показывают новый сезон. Красочную программу выпускают также соседи Эстонии - Россия, Латвия, Литва, Финляндия и Швеция. В США и Великобритании даже показывается программа «Танцор в маске», основанная на том же формате, где публичные деятели, которые в танцах явно более успешны, чем в пении, могут продемонстрировать свое мастерство.
Шоу, завоевавшее сердца и эстонской телеаудитории, также имело необычайный успех, особенно в России, где любят экстравагантные телепрограммы. Финальную передачу первого сезона «Маски» на НТВ посмотрели 6,85 миллиона человек, что примерно столько же, сколько американцев, смотрящих местное шоу. Шоу стало вторым по популярности телевизионным событием в России в 2020 году после Парада победы 9 мая.
Обзор нарядов участников шоу в Америке, первый сезон проекта:
Несмотря на то, что в шоу в разных странах принимают участие не всегда только местные артисты, но и мировые звезды, магнитом для зрителей в любом уголке мира остаются те самые эффектные костюмы. Они становятся отдельными персонажами на студийной сцене и начинают жить своей жизнью. Костюмы различаются от страны к стране и от трансляции к трансляции, но с точки зрения формата они обычно имитируют животных или другие живые или неживые объекты в природе: попугай, гриб, лягушку, солнце и так далее. Однако некоторые персонажи повторялись не раз и не два в программах из разных стран: Монстр, Лев, Единорог, Пчела, Бабочка, Собака, Цветок, Осьминог, Павлин и Кролик.
В Эстонии художницу Лийзи Ээсмаа вдохновляла, в том числе, мифология, и поэтому, например, Ванапаган (герой эстонской мифологии, дураковатый великан, противник Калевипоэга и Суур-Тылля) выступил перед нашей публикой. По прошествии двух сезонов Ээсма сшила вручную 20 оригинальных костюмов, дизайны которых были созданы исключительно в результате творческой деятельности дизайнера. «Идеи эстонского дизайнера оказались такими яркими, что у других стран не пришлось выкупать, хотя это является в данном формате нормальным», - сказал продюсер шоу Каупо Карелсон.
В Эстонии, конечно, гордятся тем, что творчество отечественного дизайнера пришлось по душе российским телевизионщикам - вот это да! Говорят, что на телеканале НТВ также видели костюмы из американского шоу, а в румынской программе появлялись персонажи, напоминающие героев того же американского шоу.