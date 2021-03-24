В ЧЕМ ДЕЛО? ⟩ Эстония призовет к ответу российских телевизионщиков: пятизначный штраф неминуем?

Костюмы Лийзи Ээсма и костюмы в российской передаче «Маска» ФОТО: Mardo Männimägi / TV3 / Kuvatõmmis

Копия или совпадение?

Однако Лийзи Эесмаа, которая увидела копии своего Льва и Jonnipunn на российском телевидении, была шокирована, проявила, так сказать, материнский инстинкт по отношению к своей работе: но куда делись мои авторские права? «Я в шоке, потому что это мои идеи от начала и до конца - всё развитие персонажей как на идейном, так и на визуальном уровне. Я не передавала свои авторские права никому и не заключала никакой договор», - подтверждает дизайнер. По словам женщины, никто не спрашивал ее разрешения, никто не платил за использование костюмов в другой передаче.

Если вы посмотрите на костюмы, схожесть - на лицо. Но есть ли повод обвинять авторов российского шоу в преднамеренном копировании и нарушении авторских прав? Ээсма считает, что повод придраться есть: «Цветовые гаммы - один к одному, как у моих произведений. А также форма Jonnipunn, его форма, зеленые глаза, звездочки по бокам, это тоже часть моей работы. Лев у них назван пантерой, но если мы посмотрим фото, то не останется сомнений, что в качестве примера был взят мой розовый лев. Переходы цвета на косичках, даже берет на голове, который использовала в одной из передач. Силуэт штанов такой же, но материал другой».

Розовая Пантера и Jonnipunn в российской телепередаче:

Дела нужно решать!

То, что права на использование авторских костюмов Лийзи Ээсма могли быть в тайне от нее проданы другим продюсерам, телеканалам или обладателям франшизы, это уже исключается.

Об этом свидетельствует и тот факт, что костюмы от Лийзи Ээсмаа, привлекшие внимание продюсеров шоу «Маска» на Латвийском телевидении, были заказаны официально и проданы, без нарушения авторских прав.

«Эстонская версия программы покупала у Лийзи костюмы для использования в эстонском шоу. Когда мы перепродали их латвийскому производству, мы спросили разрешения у Лийзи и выплатили ей гонорар с продажи. Мы также попросили у Лийзи разрешения использовать костюмы в специальном голландском благотворительном шоу, в результате которого Лийзи установила контакт с голландским производством, которые уже попросили ее разработать дизайн для новых костюмов. У нас нет договоренностей с российским производителем, и именно в фирме Ruut обратили внимание Лийзи на то, что там скопированы ее костюмы», - объяснил всю ситуацию продюсер Каупо Карельсон.

Какие соглашения заключили продюсеры в других странах и возникли ли проблемы с авторским правом где-либо еще, все еще остается под вопросом, но использование международного формата передачи не дает права на копирование костюмов Лийзи Эесмаа, использование формата не позволяет международным телевизионным продюсерам использовать чужие маски - авторское право здесь исключительно у дизайнера костюмов и масок. Теперь нужно доказать, что авторское право действительно было нарушено.

Вот он - тот самый Лев, из-за которого загорелся весь сыр-бо ФОТО: Mardo Männimägi / TV3

Дизайнер поражена, что даже в не очень богатой Латвии костюмы покупают, а в России, где программу смотрят миллионы зрителей и бюджет шоу, по меньшей мере, в 10 раз больше, чем эстонский, вот так запросто воруют чужие костюмы.

На данный момент женщина-дизайнер бегает по адвокатам, чтобы доказать, что это плагиат чистой воды, и нужно судиться. О материальных требованиях к российским телевизионщикам говорить еще рано, но сумма эта может составить несколько десятков тысяч евро.

I finally got copied. Must be famous now! My designed pink Lion & yellow Doll have a look- alikes in the Russian "... Posted by Liisi Eesmaa on Reede, 19. märts 2021

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