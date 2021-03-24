Ср, 24.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
1

В ЧЕМ ДЕЛО? ⟩ Эстония призовет к ответу российских телевизионщиков: пятизначный штраф неминуем?

Лийзи Ээсма с костюмом своего Розового льва в эфире передачи "Певец в маске" на TV3 ФОТО: Erakogu

Внимательные эстонские телезрители на прошлой неделе заметили, что в российском шоу «Маска» были использованы костюмы, как две капли воды похожие на сценические костюмы участников проекта «Певец в маске» местного телеканала TV3. Телешоу в эфире около года и его сценарий базируется на международном формате. 

К настоящему времени эмоции создателей эстонского шоу стихли, и решено единогласно: российские продюсеры телешоу должны понести ответственность за копирование костюмов без разрешения.

Мировая истерия из-за костюмов

И эстонская, и российская программы основаны на успешном телевизионном формате «Певец в маске», появившемся в Южной Корее. В шоу знаменитости прячутся в ярких костюмах и стараются исполнять поп-хиты в такой манере, чтобы судьям было как можно сложнее угадать их личность.

Программа, которая впервые вышла в эфир в 2015 году, сейчас выпускается в 45 странах, семь из которых в настоящее время показывают новый сезон. Красочную программу выпускают также соседи Эстонии - Россия, Латвия, Литва, Финляндия и Швеция. В США и Великобритании даже показывается программа «Танцор в маске», основанная на том же формате, где публичные деятели, которые в танцах явно более успешны, чем в пении, могут продемонстрировать свое мастерство.

Шоу, завоевавшее сердца и эстонской телеаудитории, также имело необычайный успех, особенно в России, где любят экстравагантные телепрограммы. Финальную передачу первого сезона «Маски» на НТВ посмотрели 6,85 миллиона человек, что примерно столько же, сколько американцев, смотрящих местное шоу. Шоу стало вторым по популярности телевизионным событием в России в 2020 году после Парада победы 9 мая.

Обзор нарядов участников шоу в Америке, первый сезон проекта: 

Несмотря на то, что в шоу в разных странах принимают участие не всегда только местные артисты, но и мировые звезды, магнитом для зрителей в любом уголке мира остаются те самые эффектные костюмы. Они становятся отдельными персонажами на студийной сцене и начинают жить своей жизнью. Костюмы различаются от страны к стране и от трансляции к трансляции, но с точки зрения формата они обычно имитируют животных или другие живые или неживые объекты в природе: попугай, гриб, лягушку, солнце и так далее. Однако некоторые персонажи повторялись не раз и не два в программах из разных стран: Монстр, Лев, Единорог, Пчела, Бабочка, Собака, Цветок, Осьминог, Павлин и Кролик.

В Эстонии художницу Лийзи Ээсмаа вдохновляла, в том числе, мифология, и поэтому, например, Ванапаган (герой эстонской мифологии, дураковатый великан, противник Калевипоэга и Суур-Тылля) выступил перед нашей публикой. По прошествии двух сезонов Ээсма сшила вручную 20 оригинальных костюмов, дизайны которых были созданы исключительно в результате творческой деятельности дизайнера. «Идеи эстонского дизайнера оказались такими яркими, что у других стран не пришлось выкупать, хотя это является в данном формате нормальным», - сказал продюсер шоу Каупо Карелсон.

В Эстонии, конечно, гордятся тем, что творчество отечественного дизайнера пришлось по душе российским телевизионщикам - вот это да! Говорят, что на телеканале НТВ также видели костюмы из американского шоу, а в румынской программе появлялись персонажи, напоминающие героев того же американского шоу. 

Костюмы Лийзи Ээсма и костюмы в российской передаче «Маска» ФОТО: Mardo Männimägi / TV3 / Kuvatõmmis

Копия или совпадение?

Однако Лийзи Эесмаа, которая увидела копии своего Льва и Jonnipunn на российском телевидении, была шокирована, проявила, так сказать, материнский инстинкт по отношению к своей работе: но куда делись мои авторские права? «Я в шоке, потому что это мои идеи от начала и до конца - всё развитие персонажей как на идейном, так и на визуальном уровне. Я не передавала свои авторские права никому и не заключала никакой договор», - подтверждает дизайнер. По словам женщины, никто не спрашивал ее разрешения, никто не платил за использование костюмов в другой передаче. 

Если вы посмотрите на костюмы, схожесть - на лицо. Но есть ли повод обвинять авторов российского шоу в преднамеренном копировании и нарушении авторских прав? Ээсма считает, что повод придраться есть: «Цветовые гаммы - один к одному, как у моих произведений. А также форма Jonnipunn, его форма, зеленые глаза, звездочки по бокам, это тоже часть моей работы. Лев у них назван пантерой, но если мы посмотрим фото, то не останется сомнений, что в качестве примера был взят мой розовый лев. Переходы цвета на косичках, даже берет на голове, который использовала в одной из передач. Силуэт штанов такой же, но материал другой». 

Розовая Пантера и Jonnipunn в российской телепередаче: 

Дела нужно решать! 

То, что права на использование авторских костюмов Лийзи Ээсма могли быть в тайне от нее проданы другим продюсерам, телеканалам или обладателям франшизы, это уже исключается. 

Об этом свидетельствует и тот факт, что костюмы от Лийзи Ээсмаа, привлекшие внимание продюсеров шоу «Маска» на Латвийском телевидении, были заказаны официально и проданы, без нарушения авторских прав. 

«Эстонская версия программы покупала у Лийзи костюмы для использования в эстонском шоу. Когда мы перепродали их латвийскому производству, мы спросили разрешения у Лийзи и выплатили ей гонорар с продажи. Мы также попросили у Лийзи разрешения использовать костюмы в специальном голландском благотворительном шоу, в результате которого Лийзи установила контакт с голландским производством, которые уже попросили ее разработать дизайн для новых костюмов. У нас нет договоренностей с российским производителем, и именно в фирме Ruut обратили внимание Лийзи на то, что там скопированы ее костюмы», - объяснил всю ситуацию продюсер Каупо Карельсон.

Какие соглашения заключили продюсеры в других странах и возникли ли проблемы с авторским правом где-либо еще, все еще остается под вопросом, но использование международного формата передачи не дает права на копирование костюмов Лийзи Эесмаа, использование формата не позволяет международным телевизионным продюсерам использовать чужие маски - авторское право здесь исключительно у дизайнера костюмов и масок. Теперь нужно доказать, что авторское право действительно было нарушено.

Вот он - тот самый Лев, из-за которого загорелся весь сыр-бо ФОТО: Mardo Männimägi / TV3

Дизайнер поражена, что даже в не очень богатой Латвии костюмы покупают, а в России, где программу смотрят миллионы зрителей и бюджет шоу, по меньшей мере, в 10 раз больше, чем эстонский, вот так запросто воруют чужие костюмы. 

На данный момент женщина-дизайнер бегает по адвокатам, чтобы доказать, что это плагиат чистой воды, и нужно судиться. О материальных требованиях к российским телевизионщикам говорить еще рано, но сумма эта может составить несколько десятков тысяч евро. 

I finally got copied. Must be famous now! My designed pink Lion & yellow Doll have a look- alikes in the Russian "...

Posted by Liisi Eesmaa on Reede, 19. märts 2021

Читайте комментарии адвоката и материал целиком на портале Elu24.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back