Срочно к врачу: психолог перечислила ТОП-6 признаков начала депрессии

«У меня депрессия!» — мы часто слышим эту фразу от людей, у которых просто плохое настроение или не задался день. А ведь некоторые даже не знают, что депрессия — серьезное заболевание, которое требует медицинского вмешательства. Психолог Ольга Коротина-Гессе рассказала 5-tv.ru о том, как определить у себя депрессивное состояние.

«Для того, чтобы определить у себя признаки депрессии, необходимо обратить внимание на следующие факторы: во-первых, вы начинаете наблюдать, что ваше настроение снижается. Вроде причины никакой нет, а настроение снижается», — сказала эксперт.

Уныние

По словам медика, плохое настроение и уныние первый «звоночек» депрессии. То, что раньше было очень интересно — становится ненужным.

«На вас нападает уныние. Вы себя чувствуете не очень хорошо. Вот именно это снижение настроения и дает состояние уныния. У вас появляется ощущение безнадежности, бессмысленности жизни», — отметила психолог.

Невнимательность

Снижение концентрации внимания — второй признак наступления депрессии. По словам психолога, человеку может показаться, что наступившая забывчивость связана с провалами в памяти, но это не так. Виной тому, что он может что-то не помнить, именно проблемы с концентрацией.

Чувство вины

Также больному депрессией свойственно винить себя во всем. Причем всепоглощающее чувство вины может накатывать без какой-то видимой на то причины.

Мысли о суициде

Еще один опасный симптом депрессии — ощущение ненужности. Некоторые люди чувствуют себя настолько одинокими, что их посещают мысли о суициде.

«Ненужность: „Я никому не нужен, и мне никто не нужен. Мне хочется залезть под одеяла и ни с кем не разговаривать“. Иногда могут появляться мысли о суициде», — сказала Ольга специалист.

Бессонница

Депрессия вызывает серьезные проблемы со сном. Страдающий этим недугом пациент может не спать по ночам, просыпаться слишком рано, или очень поздно.

Изменение пищевого поведения

Психолог добавила, что у человека с депрессией, может резко измениться пищевое поведение. Он может как начать голодать, так и столкнуться с перееданиями.

Замедленность в движениях

«Знаете, вот это ощущение, словно у вас отобрали внутренние силы. У вас не хватает энергии. Появляется некая замедленность в движениях. Иногда вам кажется, что вы медленно берете какие-то предметы. Это все тоже связано с определенным изменением вашего состояния», — пояснила медик.

Ольга Коротина-Гессе посоветовала внимательно следить за тем, проявляются ли у вас какие-то из вышеперечисленных признаков. И если вы заметите за собой хотя бы несколько из них, нужно сразу же обратиться к психологу или психотерапевту.