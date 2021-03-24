«Наши с Полиной отношения сложные»: Исхаков впервые рассказал о разводе с Гагариной

Тогда появилась информация, что пара даже порознь провела Новый год. А ведь когда-то Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков считались одной из самых колоритных и красивых пар в российском шоу-бизнесе.

Впрочем, с самого начала в обществе довольно неоднозначно отнеслись к роману певицы с фотографом. А когда стало очевидно, что уровень доходов в паре неравномерен, разговоры о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков не подходят друг другу, только усилились.

Тем не менее, новость о расставании супругов стала громом среди ясного неба. И если Полина Гагарина предпочитала не комментировать это, то Дмитрий Исхаков молчать не стал. Впрочем, он не стал и говорить о том, что стало причиной развода.

И вот сейчас фотограф дал откровенное интервью. Он признался, что тяжело переживал расставание с супругой. Дмитрий Исхаков рассказал PeopleTalk:

Распад семьи стал для меня довольно сильным потрясением. Но, думаю, я смог сублимировать энергию и эмоции в творчество и работу. Я обожаю свою профессию, ведь помимо энергии и мотивации она дает мне возможность самовыражаться и общаться с удивительными людьми. 1

После расставания Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина поддерживают отношения. Однако очевидно, что они могли бы быть лучше, чем являются в настоящее время.

Наши с Полиной отношения сложные. Общаемся мы исключительно по вопросам, касающимся дочери, 1

- коротко сообщил Дмитрий Исхаков.

При этом он признался, что не следит за творчеством бывшей жены и вряд ли стал бы с ней советоваться как с другом в каких-то вопросах. При этом Дмитрий Исхаков признался, что сейчас он состоит в романтических отношениях, и имя его избранницы довольно известное, но пока он не готов его называть.



