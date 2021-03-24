Врачи рассказали, чего ожидать в путешествиях тем, кто уже сделал прививку от COVID-19

Вакцина призвана обеспечить большую защиту от инфекции и дает привитым ряд преимуществ. Врачи говорят, что можно безопасно проводить время при большом скоплении людей, если быть уверенным, что все они вакцинированы.

Более того, расширяется список стран, которые приняли концепцию «зеленых паспортов», то есть, готовых отказаться от карантина и дополнительных тестов для полностью вакцинированных иностранцев. В то же время практически все страны оставляют обязательным требование носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.

Психологи считают, что вопрос: «Могу ли я безопасно путешествоватьпосле вакцинации?» — во многом связан с личным отношением к рискам вообще. «Несмотря на то, что вакцина, безусловно снижает риск смерти от коронавируса, вероятность заболеть все равно остается. Это зависит от возраста, предрасположенностей и других факторов. Поэтому продолжайте носить маски и избегать нахождения в толпе, чтобы минимизировать риски».

Официально «Потребнадзоры» в разных странах рекомендуют согражданам отказаться от международных поездок. А тем, кто не может отложить поездку, предписывается по возвращении пройти тестирование и самоизолироваться в течение минимум семи дней, даже если тест окажется отрицательным.

При этом недавние исследования показали, что вакцина не только защищает тех, кто уже укололся, но и снижает передачу вирусанепривитым соседям.

Так нужно ли продолжать носить маску привитым от коронавируса?

Ответ врачей короток: да, по крайней мере сейчас.

Органы здравоохранения рекомендуют вакцинированным носить маску на публике и в местах повышенного риска, например, при нахождении в одном помещении с непривитыми — именно последним грозит тяжелое течение заболевания.

То же самое касается и соблюдения безопасной дистанции. Это реально снижает риски.

А вот полностью вакцинированные граждане могут собираться в помещении с другими полностью вакцинированными — никаких масок не требуется.

Но на практике многое зависит от личного отношения и боязни заразиться самому и заразить других, сообщает Turizm.ru.



