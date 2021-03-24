Принц Гарри устроился на работу в Кремниевую долину
получил одну из руководящих должностей в стартапе по карьерному коучингу. Принцу Гарри придется появляться в офисе компании, но сотрудников в подчинении у него не будет, сообщает «РБК».
получил одну из руководящих должностей в стартапе по карьерному коучингу. Принцу Гарри придется появляться в офисе компании, но сотрудников в подчинении у него не будет, сообщает «РБК».
Принц Гарри, отказавшийся в прошлом году вместе со своей супругой Меган Маркл от исполнения королевских обязанностей, получил руководящую должность в одном из стартапов Кремниевой долины. Речь идет о компании BetterUp, специализирующейся на карьерном коучинге и психическом здоровье. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на гендиректора BetterUp Алекси Робишо и самого принца Сассекского.
«Я намерен помочь оказать влияние на жизнь людей», — прокомментировал принц Гарри изданию назначение на новую должность. «Активный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осведомленности и всестороннего улучшения жизни», — добавил он.
«Это значимая и серьезная должность», — приводит WSJ слова Робишо. Ожидается, что официально компания представит принца Гарри в новой должности во вторник.