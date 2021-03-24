Принц Гарри устроился на работу в Кремниевую долину

Принц Гарри, отказавшийся в прошлом году вместе со своей супругой Меган Маркл от исполнения королевских обязанностей, получил руководящую должность в одном из стартапов Кремниевой долины. Речь идет о компании BetterUp, специализирующейся на карьерном коучинге и психическом здоровье. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на гендиректора BetterUp Алекси Робишо и самого принца Сассекского.