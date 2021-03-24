В Сеть слили первое фото сына Лукашенко с его матерью, личность которой оставалась загадкой

При этом сам белорусский лидер предпочитает не распространяться о том, кто же родил ему третьего ребёнка. Однако ранее он отмечал, что мать не участвует в воспитании сына и видит его только по телевизору. И "проговорился", что она работает врачом. «Я не разведенный человек, а у меня от другой женщины родился сын. Никто его не воспитывает, кроме меня. Мать родная видит его не чаще, чем другие по телевидению. Это мой сын, который вырос у меня на руках. Он никогда не ложился без меня спать и никогда не просыпался», - говорил Александр Лукашенко.