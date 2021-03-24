Обычная простуда способна подавить коронавирус

Ученые подчеркнули: очень важно понять, как вирус Sars-CoV-2, вызывающий COVID-19, взаимодействует с другими вирусами. Но год социального дистанцирования и прочих ограничительных мер замедлил распространение всех вирусов – это значительно усложнило исследования.

Представители Центра вирусных исследований в Глазго решили провести эксперимент в лаборатории. Они создали копию слизистой оболочки человека и заразили ее одновременно риновирусом и коронавирусом, пишет mir24.tv.

Оказалось, что при одновременном «запуске» выживал исключительно риновирус. Если риновирус попадал на оболочку на 24 часа раньше, то коронавирус вовсе не мог проникнуть в организм. Даже когда ученые поменяли очередность и дали коронавирусу сутки «форы», запущенный позднее риновирус все равно одержал победу.

«Sars-CoV-2 сильно подавляется риновирусом. Это абсолютно захватывающе, потому что высокая распространенность риновируса может остановить новые инфекции Sars-CoV-2», – отметил доктор Пабло Мурсия.

Дальнейшие эксперименты показали, что риновирус запускает иммунный ответ внутри инфицированных клеток, который блокирует способность Sars-CoV-2 создавать копии самого себя. Правда, эффект не является долговременным. Когда простуда пройдет и иммунная реакция успокоится, коронавирус может активизироваться.

Подобные эффекты наблюдались и раньше. Крупная вспышка риновируса, возможно, задержала пандемию свиного гриппа 2009 года в некоторых частях Европы. Ученые отметили, что лучшим способом избежать заболевания является вакцинация.



