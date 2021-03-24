Ученые выяснили, кому грозит облысение

Очаговая алопеция была выявлена у 1 673 человек. Средний возраст добровольцев - 49 лет. Результаты показали: очаговая алопеция чаще всего встречалась у людей с черными и темно-каштановыми волосами. Чуть реже - у добровольцев с каштановыми волосами. Среди блондинов, наоборот, была зафиксирована самая минимальная потеря волос. Рыжеволосых ученые отнесли в группу людей с каштановыми волосами.

Очаговая, или гнездная алопеция представляется в виде одного или нескольких округлых очагов облысения разных размеров, располагающихся на волосистой части головы, а также может быть в области бровей, бороды, ресниц и даже на теле. При развитии болезни очаги, увеличиваясь, могут сливаться друг с другом, образовывая области поражения произвольной формы, могут перемещаться. Очаговая алопеция может проявиться у мужчин, женщин и детей. До сих пор не выяснена природа этого вида облысения, однако многое говорит о том, что это аутоиммунное заболевание, то есть клетки нашей же иммунной системы препятствуют росту наших же волос.