Ср, 24.03.2021
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Эстонская Волочкова снова удивила поклонников диковинной позой

Эндла Вахер ФОТО: Erakogu

Бывшая фитнес-спортсменка Эндла Вахер (29), которая теперь является совладелицей Цирковой школы, добавила в свой Instagram очередное фото, на котором изображена в необычной позе.

Эндла выделяется тем, что ее тело может принять практически любую позу с особенной легкостью. На этот раз, положение, которое она приняла, оказалось более сдержанным, чем обычно, но от этого не менее диковинным.

Смотри фото!

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