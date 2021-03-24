Эстонская Волочкова снова удивила поклонников диковинной позой
Бывшая фитнес-спортсменка Эндла Вахер (29), которая теперь является совладелицей Цирковой школы, добавила в свой Instagram очередное фото, на котором изображена в необычной позе.
Бывшая фитнес-спортсменка Эндла Вахер (29), которая теперь является совладелицей Цирковой школы, добавила в свой Instagram очередное фото, на котором изображена в необычной позе.
Эндла выделяется тем, что ее тело может принять практически любую позу с особенной легкостью. На этот раз, положение, которое она приняла, оказалось более сдержанным, чем обычно, но от этого не менее диковинным.
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