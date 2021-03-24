Мама Андрея Аршавина: «Болезнь Алисы – Божья кара. Ей справедливо дали по носу за все выкрутасы»

Бывшая жена Андрея Аршавина дала откровенное интервью Андрею Малахову. Алиса пустила съемочную бригаду ток-шоу «Прямой эфир» прямо в больничную палату, продемонстрировала на камеру изуродованное лицо, на котором почти отсутствует нос, рассказала о своих тяжелых заболеваниях.

И в очередной раз высказалась о тех, кто, по ее мнению, виноват во всех несчастьях: Андрей Аршавин и его мать. Аршавина женщина назвала психопатом, который сломал ей жизнь, нелюдью и поганью. А «обиженная чем-то» свекровь так вообще, якобы, вступила в бой и положила три года жизни, чтобы полностью ее уничтожить. Причем, прибегла чуть ли не к порче и колдовству.

«СтарХиту» удалось пообщаться с Татьяной Ивановной Аршавиной. Она редко дает комментарии, не следит за жизнью экс-невестки, но устала слушать потоки оскорблений в адрес себя и сына.

«Я не общаюсь с Алисой с 2018 года, — ни по телефону, ни в социальных сетях, никак. Все, кто меня окружает, понимают, какой я человек и кто прав, кто виноват в нашем конфликте. Мне не нужно никому ничего доказывать. Столько всего было отдано — тепла, любви, заботы ей, ее детям. Но когда мы поняли, что она человек-фейк, то просто закончили все общение, — рассказывает Татьяна Ивановна. — Когда она творила страшные «чудеса» три года назад, то не думала, что я бабушка, что у меня есть любимая внучка Есеня. Она почему-то о детях вообще не думала. Только о себе. Что ей можно все, что угодно, а отвечать не придется. Теперь же она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все ее выкрутасы. Не я — провидение. И сейчас, кстати, она снова не думает о последствиях».

Мама футболиста признается, что уже давно не верит ни одному слову бывшей невестки. Тем более сейчас той выгодно казаться смертельно больной — ведь недавно суд обязал Алису покинуть особняк Андрея Аршавина в поселке Коломяги. «Все это она устраивает потому, что не хочет выселяться из дома, — продолжает Татьяна Ивановна. — Идет на любые уловки, придумывает всевозможные болезни. У нее была неудачная пластика носа, которая привела вот к такому исходу. Человек вообще всегда сам виноват в своих бедах. А что касается суда, то его мы выиграли, потому что правы».