«Уездная гостиница с элементами борделя»: дизайнер дал оценку «спальне Коли Лукашенко»
Дизайнер Сердар Яников оценил «красоту» покоев сына президента Белоруссии, передает Topnews.
Дизайнер Сердар Яников оценил «красоту» покоев сына президента Белоруссии, передает Topnews.
Как сообщает Телеграм-канал NEXTA, комната является спальней, которая находится в отдельном крыле дворца, куда нет хода сотрудникам и где находятся апартаменты главы государства.
Издание «Дождь» обсудило интерьер помещения с экспертом, дизайнером интерьеров студии DesignAID Сердаром Яниковым. По его словам, к тому, что находится в его комнате, Коля вряд ли имеет отношение.
Очевидно, что разрабатывал дизайн помещения «старомодный» профессионал, считает Яников, даже если судить об увиденном по меркам сочетания по меркам «цыганского барокко». Он назвал дизайн «странным коктейлем», который молодому человеку просто навязали, не предоставив выбора. «Это не его вкус, это не его выбор», – заявил он, добавив, что «старомодный сетап» вряд ли нравится президентскому наследнику.
По словам эксперта, «похожие вещи мы видим, когда ищем какое-то жилье на таких порталах типа «Циан»». Он назвал интерьер возрастным, подходящим для 45 -50 летних. Итальянская мебель, по словам эксперта, была выпущена в 70-х годах.