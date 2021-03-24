«Уездная гостиница с элементами борделя»: дизайнер дал оценку «спальне Коли Лукашенко»

В Сети появились фото комнаты во Дворце Независимости в Минске, которую авторы поста приписывают сыну президента Белоруссии Николаю Лукашенко.

Как сообщает Телеграм-канал NEXTA, комната является спальней, которая находится в отдельном крыле дворца, куда нет хода сотрудникам и где находятся апартаменты главы государства.

Издание «Дождь» обсудило интерьер помещения с экспертом, дизайнером интерьеров студии DesignAID Сердаром Яниковым. По его словам, к тому, что находится в его комнате, Коля вряд ли имеет отношение.

Очевидно, что разрабатывал дизайн помещения «старомодный» профессионал, считает Яников, даже если судить об увиденном по меркам сочетания по меркам «цыганского барокко». Он назвал дизайн «странным коктейлем», который молодому человеку просто навязали, не предоставив выбора. «Это не его вкус, это не его выбор», – заявил он, добавив, что «старомодный сетап» вряд ли нравится президентскому наследнику.