В США настоящим суперфудом стал до боли знакомый нам продукт

Время от времени за океаном набирают популярность тренды на здоровое питание. Однако нас многие из них совершенно не удивляют, а лишь заставляют приподнять бровь. Мы давно знаем, что свекла полезна для здоровья, а черника обладает не только вкусовыми качествами.
Проживающий там блогер рассказал о популярности кефира в Соединенных Штатах на сайте Picabu.ru.
"Во время пребывания в Соединённых штатах Америки, постепенно начинаешь замечать то, что изначально не бросалось в глаза. Вспоминая свои прошлые статьи об Америке, должен признать, что в некоторых моментах моё отношение к окружающему изменилось. Существуют резко положительные, так и отрицательные стороны в американской жизни. Важно понимать, что для туристов США одна, а для жителей совсем другая. Впрочем, так везде. Соединённые штаты очень разные, и я всё ещё не рискую написать комплексную публикацию про тонкости жизни в здесь. Она слишком многогранна и чрезвычайно контрастная, поэтому сегодня я расскажу о кефире.
Мы знаем, что кефир – это кисломолочный напиток, получаемый из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков». Кавказ считается родиной кефира, а его распространение изначально ограничивалось странами бывшего СССР, и по мере миграции его жителей, кефир стал появляться в Польше, Германии, Швеции, Норвегии и Израиле. Около десяти лет назад, кисломолочный напиток добрался до Австралии и США. В Соединённых штатах Америки, кефир был популярен в основном среди определённых диаспор, понятно каких. Но сейчас он становится по-настоящему популярным среди коренных американцев. Его лечебные свойства основаны на бактерицидности молочнокислых микроорганизмов и результатов их жизнедеятельности по отношению к возбудителям некоторых желудочно-кишечных заболеваний и туберкулёза. Кроме того, кефир обладает иммуностимулирующим, успокаивающим и лёгким мочегонным действием.
В Америке кефир получил свой старт благодаря выходцу из СССР, основавшим компанию «Lifeway Foods» в штате Иллинойс. Успехом компании заинтересовались и местные производители «молочки». Сейчас кефир стал появляться в магазинах, рассчитанный на американского покупателя, и в основном ассоциируется с правильным питанием. Вот так, порой начинаешь задумываться, насколько интересен мир в эпоху глобализации, когда страны и расстояния стали гораздо ближе, чем казалось раньше. В глубине души хочется верить, что никто не посягнет на становление единого человеческого пространства, ведь это действительно здорово, когда происходит подобный обмен. За этим очень здорово наблюдать в США, ведь тут представлены практически все народы мира", - пишет пользователь сайта.