В США настоящим суперфудом стал до боли знакомый нам продукт

Проживающий там блогер рассказал о популярности кефира в Соединенных Штатах на сайте Picabu.ru.



"Во время пребывания в Соединённых штатах Америки, постепенно начинаешь замечать то, что изначально не бросалось в глаза. Вспоминая свои прошлые статьи об Америке, должен признать, что в некоторых моментах моё отношение к окружающему изменилось. Существуют резко положительные, так и отрицательные стороны в американской жизни. Важно понимать, что для туристов США одна, а для жителей совсем другая. Впрочем, так везде. Соединённые штаты очень разные, и я всё ещё не рискую написать комплексную публикацию про тонкости жизни в здесь. Она слишком многогранна и чрезвычайно контрастная, поэтому сегодня я расскажу о кефире.

Стакан кефира. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Мы знаем, что кефир – это кисломолочный напиток, получаемый из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков». Кавказ считается родиной кефира, а его распространение изначально ограничивалось странами бывшего СССР, и по мере миграции его жителей, кефир стал появляться в Польше, Германии, Швеции, Норвегии и Израиле. Около десяти лет назад, кисломолочный напиток добрался до Австралии и США. В Соединённых штатах Америки, кефир был популярен в основном среди определённых диаспор, понятно каких. Но сейчас он становится по-настоящему популярным среди коренных американцев. Его лечебные свойства основаны на бактерицидности молочнокислых микроорганизмов и результатов их жизнедеятельности по отношению к возбудителям некоторых желудочно-кишечных заболеваний и туберкулёза. Кроме того, кефир обладает иммуностимулирующим, успокаивающим и лёгким мочегонным действием.