Раймонд Паулс рассказал о своем самочувствии после вакцинации

На вопрос о каких-либо необычных ощущениях после вакцинации Паулс ответил отрицательно.

Ничего не заметил. Как я себя чувствую? Старый и больной – так я себя чувствую,

– сказал он, добавив, что прививался вакциной Moderna.

В период, когда концертная деятельность полностью остановилась, композитор проводит больше времени у телевизора.

«Смотрю ТВ: криминальные фильмы, кино о потерянной любви, что для меня особенно близко - можно вспомнить молодость и девушек тех лет!» – смеясь отмечает композитор.

Ранее сообщалось, что в Латвии первую дозу вакцины от COVID-19 получили 85 904 человека, а первую прививку сделали 19 177 человек.



