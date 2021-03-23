Раймонд Паулс рассказал о своем самочувствии после вакцинации
Маэстро Раймонд Паулс в начале марта получил свою первую прививку от COVID-19. Композитор рассказал о своем самочувствии, передает RUS TVNET.
Маэстро Раймонд Паулс в начале марта получил свою первую прививку от COVID-19. Композитор рассказал о своем самочувствии, передает RUS TVNET.
На вопрос о каких-либо необычных ощущениях после вакцинации Паулс ответил отрицательно.
– сказал он, добавив, что прививался вакциной Moderna.
В период, когда концертная деятельность полностью остановилась, композитор проводит больше времени у телевизора.
«Смотрю ТВ: криминальные фильмы, кино о потерянной любви, что для меня особенно близко - можно вспомнить молодость и девушек тех лет!» – смеясь отмечает композитор.
Ранее сообщалось, что в Латвии первую дозу вакцины от COVID-19 получили 85 904 человека, а первую прививку сделали 19 177 человек.