Родители Началовой не могут продать элитную квартиру певицы

«До сих пор очень тяжело, – с трудом подбирал слова отец Началовой. – Но надо жить ради Верочки. Единственная дочь певицы находилась рядом с бабушкой и дедушкой. Присутствующие отметили, что с возрастом она становится все больше похожа на свою звездную мать. Верочке нравятся мюзиклы. Не исключено, что по окончании школы она будет развиваться в этом направлении».

В этот день могила Началовой буквально утопала в шикарных букетах и корзинах цветов, которые принесли ее друзья. Собравшиеся до последнего ждали приезда Ларисы Долиной или Александра Панайотова, с которыми певица была очень дружна при жизни. Но они на кладбище так и не появились. Пришли лишь жена Стаса Костюшкина Юлия и супруга Владимира Левкина Маруся...

Раньше подруги певицы регулярно устраивали рядом с ее могилой фотосессии. К счастью, на сей раз им хватило ума этого не делать. Постояв на кладбище около часа, приятели Началовой стали расходиться по домам. Поминки в ресторане не организовывали. На кладбище был поднят вопрос о продаже роскошной трехкомнатной квартиры Началовой в одной из престижных многоэтажек Москвы. За жилье певицы площадью 167,5 квадратных метров просят сто миллионов рублей. Огромная кухня, гостиная, две просторные спальни, гардеробная и два санузла – здесь есть все для комфортной жизни. «За объявленную цену никто покупать не хочет, – рассказал нам один из друзей певицы. – Потенциальные клиенты есть: просмотры риелторы устраивают регулярно. Сейчас родителям предлагают сделать скидку – хотя бы 5 процентов». Напомним, что родители продают квартиру Началовой вынужденно. Бывший гражданский муж певицы, хоккеист Александр Фролов, потребовал отдать ему половину жилья. Еще при жизни Началовой он одолжил певице двадцать миллионов рублей на организацию ее концерта. Взамен потребовал переписать на него половину квартиры, которую купил Юле ее второй муж, футболист Евгений Алдонин. «Фролов с родителями не общается, – продолжает друг певицы. – Был единственный контакт. Он сказал, что отступать не собирается. Мол, по закону половина квартиры его. Конечно, его поступка никто не понимает. Мог хотя бы после смерти оставить квартиру, которую он не покупал, Верочке».