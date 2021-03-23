Алексей Панин собирается продать 14-летнюю дочь в модельное агентство

Звезда «Жмурок» Алексей Панин в августе прошлого года переехал в Испанию. Вслед за отцом в городок Торревьеха под Аликанте перебралась и его 14-летняя дочь Анна. Девочку актеру родила питерская модель Юлия Юдинцева, с которой Панин расстался практически сразу после рождения дочки. Юная Аня унаследовала эффектную внешность матери и отцовскую харизму. Девушка растет настоящей красавицей и в будущем, похоже, разобьет немало сердец. Неудивительно, что счастливый отец объявил в Инстаграме: он собирается продать дочь в модельное агентство.

На своей странице Алексей поделился совместными фотографиями с дочкой, сделанными на солнечной улице. В кадре Нюся, как ласково называет ее отец, позирует в платье, подчеркивающем ее фигуру. Сам Панин по случаю фотосъемки тоже приоделся в белую рубашку и классический костюм. На снимках отец и дочь выглядят очень счастливыми.

В подписи к фото Алексей сообщил, что это первая фотосессия Нюси в Испании.

«Анна Панина начала отбивать хлеб у испанских фотомоделей. Скоро будем грести деньги лопатой», - написал актер.

Чуть позже в Instagram Панин объявил, что намерен продать дочь в модельное агентство, чтобы та зарабатывала для него деньги.

«Наконец-то я смогу продать дочь за большие деньги в ведущие агентства мира. Кейт Мосс кусает локти», - написал 43-летний артист.

В комментариях подписчики желают Анне удачной карьеры. «Она красотка! Так что это вполне реально», - пишут подписчики.

В прошлом году Панин купил квартиру в курортном городке Торревьеха под Аликанте, и теперь бывает в России только наездами. По словам Панина, он был бы рад и вовсе отказаться от гражданства России, но пока ни одна страна Евросоюза, включая Испанию, не торопится предоставлять ему свой паспорт.

«Я бы с удовольствием отказался от гражданства, если бы мне кто-то дал другое. Пока ни Испания, ни другие государства не горят желанием выдать мне гражданство. Так что я имею вид на жительство», - рассказал Панин.

На родину Панин приезжает сняться в кино и подзаработать денег. Других привязанностей к родной стране у него нет.

«Я не хочу ехать в Россию. Я хочу приехать в Россию в баньку зимой, в прорубь попрыгать. Я хочу приехать в Россию сняться в кино, когда пригласят. Были съемки, я прилетал, с удовольствием провел пять дней. Поснимался, вернулся обратно. Я не могу сказать, что я так страдаю без России», - рассказал актер.

Квартира в Аликанте обошлась ему в 70 тысяч евро. В эту сумму вошли все расходы на оформление. Актер рассказывал, что сначала хотел обосноваться в Италии, в Тоскане, но ему не хватило денег на местную недвижимость.

Для того, чтобы получить испанское гражданство, Панину необходимо прожить в этой стране как минимум 10 лет. Сейчас, с видом на жительство, актер может жить в Испании, но не может работать в ней. Спустя пять лет после переезда он сможет получить постоянный вид на жительство. Этот статус дает практически те же права, что и гражданство, за исключением возможности переехать в другую страну Евросоюза. Зато с ПМЖ можно работать в Испании и вести в ней бизнес. Спустя еще 5 лет уже можно будет претендовать на гражданство и получить паспорт этой страны.