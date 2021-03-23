Ксения Собчак оказалась в центре скандала из-за интервью со скопинским маньяком

Интервью Ксении Собчак с Виктором Моховым всего за сутки набрало более полутора миллионов просмотров. Как и следовало ожидать, реакция общественности на увиденное оказалась неоднозначной, пишет Starhit.ru.
Споры по поводу моральной стороны выпада Ксении Собчак возникли задолго до выпуска интервью. Журналисты по своим каналам узнали, что ведущая приезжала в гости к скопинскому маньяку и якобы даже заплатила ему гонорар за откровения. Сама Ксения называла разговор с Виктором Моховым профессиональной удачей и вовсю отбивалась от обвинений в свой адрес.
И вот 22 марта видео вышло на YouTube-канале Собчак. Посмотревшие его зрители сделали сразу несколько выводов. Во-первых, Мохов ничуть не перевоспитался. Во-вторых, преступник наслаждается всеобщим вниманием, прикованным к его персоне.
«Зачем брать интервью у этого человека? Вы делаете звезду из того, кто заслуживает смерти»; «Отвратительный выпуск. Я нажала кнопку «пожаловаться», поскольку откровения таких людей никому не нужны»; «Вы же популяризируете то, что он делает! Сейчас какие-нибудь психи насмотрятся и тоже пойдут издеваться над девочками», — писали Собчак хейтеры.
Негативно о новой работе Ксении высказались не только ее подписчики, но и многие звезды. Так, например, Владимир Соловьев заявил, что телеведущая достигла дна, и ей уже некуда падать. «А что, у кого-то были сомнения? Гражданочка еще поучает всех тому, какой должна быть журналистика. А вопрос простой: Собчак платила этой мрази за интервью? Если да, то это уже не просто «исследование зла» гражданочкой, а монетизация преступления маньяком. То есть Мохов продает свое преступление, боль жертв, а Собчак с радостью покупает», — заявил Владимир Рудольфович.
Аналогичной позиции придерживается и певица Виктория Дайнеко. «Это герой времени?! Этот человек заслуживает внимания?! Это просто дно! Я из принципа этому — не побоюсь слова — уроду не буду посвящать и минуты времени, чтобы слышать его изречения», — поделилась эмоциями Виктория.
Владимир Жириновский и вовсе предложил на законодательном уровне запретить брать интервью у маньяков. Он также осудил Ксению за общение с преступником и популяризацию насилия в обществе.
Сама Собчак ответила на все обвинения в Instagram еще вчера. Ксения уверена, что познать природу зла без погружения в этот темный мир невозможно. «Завистникам и врагам ведь лишь бы найти повод покритиковать меня, неважно за что. Не трудитесь морализаторствовать и изображать обеспокоенную добродетель. Это наш осознанный выбор — мой и моей команды. И это наше право как журналистов — исследовать границы добра и зла. Разговоры о том, что фильм Ксении Собчак про маньяка может кого-то спровоцировать или вдохновить на преступления, мне, конечно, льстят, но вы меня переоцениваете. Все почему-то привыкли думать, что интервью с маньяком или фильм про него — это какая-то форма комплимента. Мол, если интервью, то обязательно с хорошим и правильным человеком. А как по мне, плох тот журналист, кто не воспользуется подвернувшимся шансом взять интервью у Гитлера», — рассказала Собчак.
На сторону телеведущей встал ее супруг Константин Богомолов. Он признался, что гордится женой и тем, какой фильм она сделала. «Нужно делать такие картины. И это очень тяжелая и суперважная работа. Какую чушь я читаю о якобы воспевании зла. Ненависть эта картина вызывает не этим, а тем, что маньяк предстает здесь одним из нас. Обыкновенным дедушкой, ежедневным бюргером, обывателем. Атеист. Разумен. Современен. И даже со взглядами на политику», — уверен Богомолов.
Споры по поводу скандального интервью не утихают до сих пор. В YouTube на видео уже стоит более 30 тысяч дизлайков. При этом на сторону Ксении встали многие звезды и обычные граждане, считающие, что замалчивать трагедии и преступления нельзя.