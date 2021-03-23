Уличный опрос: кто мог бы стать следующим президентом Эстонии? — «Как там его? Такой большой и красивый!»

Хенн Пыллуаас - единственный умный человек, который написал ряд книг, он правда разбирается в политике и в народе, 9

- говорит первый опрошенный пожилой мужчина.

Хенн Пыллуаас — общественный деятель и политик, председатель Рийгикогу с апреля 2019 года. Он также занимал пост мэра Сауэ с 2012 по 2015 год, после чего был избран в парламент. Он был заместителем председателя Консервативной народной партии с 2017 года.

Думаю, что следующим мог бы стать Тармо Соомере, 9

- ответил другой пожилой мужчина.

Тармо Соомере - морской ученый и математик. С 2014 года он является президентом Академии наук Эстонии.

– Бывший премьер-министр, ну как его там? Такой большой, толстый и красивый...

– Юри Ратас!

– Именно, 9

- поделилась мнением дама в милой розовой шапочке.

Юри Ратас — Председатель Центристской партии Эстонии с 5 ноября 2016. Мэр Таллина с ноября 2005 года по март 2007 года. Вице-председатель Рийгикогу с 2 апреля 2007 года по 23 ноября 2016 года. Бывший премьер-министр.

Многие опрошенные женщины поддержали именно женских политиков и государственных деятелей, назвав такие имена, как Марина Кальюранд и действующего президента Эстонии - Керсти Кальюлайд.

Марина Кальюранд — эстонский дипломат, государственный деятель, министр иностранных дел Эстонии с 16 июля 2015 года по 12 сентября 2016 года.

​Керсти Кальюлайд до сих пор хорошо справлялась со своей должностью. Например, в Финляндии государством также управляют женщины - почему бы и нет? Но и мужчин тоже иногда можно допускать, 9

- шутливо ответил участник опроса в маске с блестками. Как выяснилось позже, за маской был Арнольд Оксмаа - известная эстонская онлайн персона, популярность которого пришла на 2000-е.

Смотрите видеоролик уличного опроса ниже!

А как считаете вы? Мужчина или женщина? Оставляйте комментарии.



