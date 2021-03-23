Читательница недоумевает: почему на Ратушной площади в Таллинне работают рестораны, и люди спокойно пьют кофе?

Читатель поражен: его любимые рестораны закрыты, как и все, но почему же тогда некоторые продолжают работу в эпоху тотальных ограничений?

В перечне ограничительных мер, касающихся предприятий общественного питания, есть пункт, в котором говорится, что покупка еды на вынос не запрещена. Кажется, что никто ничего не нарушает. А наши рестораторы с нетерпением ждут солнечной погоды, чтобы открыть террасы и предлагать еду и напитки.