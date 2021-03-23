Ученые назвали факторы, влияющие на риск развития деменции

Любовь к сосискам, бекону и колбасам грозит деменцией, выяснили специалисты из Лидского университета. Исследование было опубликовано в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Ученые использовали данные более 500 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, сосредоточившись на связи деменции и потребления мяса. Они обнаружили около 2900 случаев деменции. Чаще всего болезнь встречалась у пожилых людей с низким доходом, без высшего образования, курящими, менее активными физически и генетически предрасположенных к слабоумию. При этом у мужчин деменция встречалась чаще, чем у женщин.

Также специалисты установили, что даже небольшое количество мяса глубокой обработки, всего 25 граммов, при регулярном потреблении увеличивает риск развития деменции на 44 процента. 1

А необработанное мясо, наоборот, приводило к снижению риска — 50 граммов телятины, говядины или свинины в день уменьшали риски на 20 процентов.

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Чаще мясо глубокой обработки потребляли небогатые мужчины, курящие, с лишним весом, употребляющие мало овощей и фруктов и много продуктов с высоким содержанием белка и жира, отметили специалисты.

— Некоторые люди были в три–шесть раз более склонны к развитию деменции из-за хорошо известных генетических факторов, но результаты показывают, что риски, связанные с употреблением в пищу переработанного мяса, были одинаковыми независимо от того, был ли человек генетически предрасположен к развитию болезни или нет, — сообщил профессор Джанет Кейд, автор работы.

Кроме того, ученые выяснили, что большее количество активностей снижало риски развития деменции. Так, для женщин наиболее важным фактором оказалось чтение газет — оно позволило снизить риски развития слабоумия на 35 процентов. А мужчины страдали от деменции на 36 процентов реже, если часто пользовались мобильным телефоном. Исследователи относят эти занятия к требующим интеллектуальной нагрузки.

Также риски были на 30 процентов ниже у состоящих в браке людей, которые имели какое-либо хобби, сообщается в журнале Journal of Alzheimer.



