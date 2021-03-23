Светлана Лобода в крошечном бикини показала дочерей на пляже

Светлана Лобода поделилась в Instagrame пляжными фотографиями с дочками. Судя по всему, снимки сделаны в Дубаи, куда артистка часто летает выступать на корпоративах. Светлана признается, что у пандемии коронавируса есть по крайней мере один плюс: она стала проводить с детьми гораздо больше времени. И если раньше артистка месяцами не видела дочек, то теперь она с ними практически не расстается.

На фото двухлетняя Тильда и 9-летняя Евангелина нежно обнимают маму.

«Это любовь», – лаконично подписала фото исполнительница.

Светлана одета в алое микробикини, практически не оставляющее простора для воображения. 38-летняя певица в потрясающей форме, и красный купальник как нельзя лучше подчеркивает ее точеную фигуру.

Заметно, что дочери артистки за последнее время сильно подросли. Светлана по-прежнему не показывает лица младшей наследницы: на всех кадрах Тильда снята со спины. У малышки светлые волосы – гораздо светлее, чем у сестры. Старшую дочь Евангелину Лобода родила в гражданском браке с хореографом Андреем Царем. Светлана до последнего скрывала свое «интересное положение». А уже через две недели после родов она снова вышла на сцену. Певица долго не показывала дочь публике и впервые вывела девочку в свет, когда ей было 4 года.

Младшая дочь артистки Тильда появилась на свет в США. Исполнительница до сих пор не рассказывает, кто отец девочки. Ходят упорные слухи, что им стал солист популярной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Лобода их не опровергает, и даже наоборот, всячески подогревает.

Впрочем, окружение певицы рассказывает, что настоящий возлюбленный Светланы – вовсе не Тилль. Бывший концертный менеджер Станислав Пшеницын начал сотрудничать со звездой в 2016 году. По его словам, Лобода не нуждается в деньгах, ведь у нее есть богатый любовник. Станислав сообщил, что певица состоит в отношениях с неким состоятельным бизнесменом из Лондона.

«Самый плохой артист – это неголодный артист. На сегодняшний момент у Светы все очень хорошо в финансовом плане. Не потому, что она суперартистка, а потому, что с ней рядом очень обеспеченный мужчина. И это не лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, как пишут в прессе, а некий бизнесмен из Лондона. Имени его назвать, к сожалению, не могу. Но благодаря ему у нее нет никакого чувства страха, она ничего не боится», – рассказал Пшеницын.

Именно благодаря поддержке влиятельного мужчины Лобода достигла такого успеха и сейчас чувствует себя финансово независимой. До пандемии коронавируса Светлана брала по 200 тысяч евро за одно выступление на корпоративе (а однажды даже получила рекордные 400 тысяч долларов за один частный концерт). С приходом COVID-19 многие артисты поумерили свои аппетиты и снизили гонорары за выступления. Однако Лобода по-прежнему находится в топе списка самых высокооплачиваемых звезд.



