Юлианна Караулова впервые станет матерью

Честно, до какого-то момента я понимала, что я не готова к ребенку, потому что я стопроцентная карьеристка и очень амбициозный человек. Я понимала, что просто не могу остановиться, что если я щас остановлюсь, то я все потеряю. А потом я подумала, блин, куда я бегу? Почему я не живу в том самом моменте, почему все время что-то откладываю на потом? Сейчас я расслабилась на тему беременности, как Бог решит, так и будет,