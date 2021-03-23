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Юлианна Караулова впервые станет матерью

Юлианна Караулова. ФОТО: Промо

Юлианна Караулова ждет ребенка. 32-летняя певица и ее супруг — 38-летний саунд-продюсер Андрей Черный впервые станут родителями. Ожидается, что малыш появится на свет в начале лета, пишет Супер.

Андрей и Юлианна познакомились, когда певице было 17 лет — она пришла в студию, где работал продюсер, записывать одну из своих первых песен. Спустя семь лет пара начала встречаться, а потом и работать вместе, и только в 2017-м году они решили сыграть свадьбу. В интервью Алене Жигаловой в шоу «Алена, блин!» певица рассказала, что в течение многих лет не была готова к материнству, поскольку занималась своей карьерой и боялась, что перерыв навредит ее творчеству.

Честно, до какого-то момента я понимала, что я не готова к ребенку, потому что я стопроцентная карьеристка и очень амбициозный человек. Я понимала, что просто не могу остановиться, что если я щас остановлюсь, то я все потеряю. А потом я подумала, блин, куда я бегу? Почему я не живу в том самом моменте, почему все время что-то откладываю на потом? Сейчас я расслабилась на тему беременности, как Бог решит, так и будет,

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- сказала тогда она.


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