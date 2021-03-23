Анастасии Решетовой стало плохо во время съемок нового проекта

Известной модели Анастасии Решетовой стало плохо в разгар съемок нового шоу «Ты — топ-модель», куда ее пригласили в качестве ведущей. О подробностях инцидента звезда рассказала подписчикам в Instagram.

Со слов экс-возлюбленной рэпера Тимати, ее самочувствие резко ухудшилось во время записи подводок к основному эфиру. У девушки закружилась голова, а после она рухнула на пол.

«Вы не представляете, сколько трудностей и преград было на нашем пути к этой премьере! Начиная с того, что я упала в обморок в одном из эпизодов. Тем не менее я быстро восстановилась», — успокоила фанатов Решетова.

Вероятнее всего, сказалось напряжение, предположили юзеры, узнав о ЧП. Мало того, что Анастасия никогда не получала роль такого масштаба, так и совершенно недавно ей пришлось пережить расставание с музыкантом, что тоже не добавило сил: 25-летняя девушка осталась одна с малолетним сыном Ратмиром на руках.

«Настя красотка! Чем больше будет съемок, тем увереннее она себя будет чувствовать! Это все-таки дебют в ее карьере»; «Сил вам, Настя!»; «Прекращайте худеть, и будет вам счастье! Откуда иначе силам взяться?» — поспешили с советами поклонники.

К счастью, в ситуации с Решетовой все обошлось без печальных последствий. Звезда обещала, что в новом выпуске зрителей ждет масса приключений, а не шокирующих известий.



