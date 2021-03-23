Назван неожиданный эффект жевательной резинки для здоровья глаз

Она отметила, что жвачка улучшает кровообращение и подпитку для глаз, но есть один нюанс - жевать ее нужно в небольших количествах и недолго, время от времени. Что касается базовых рекомендаций о «здоровых» продуктах для «острых» глаз, диетолог рекомендовала есть голубику и чернику, но только не в виде варенья. После термической обработки в нем не остается «ничего интересного». Она пояснила, что содержащиеся в чернике и голубике вещества стимулируют микроциркуляцию крови и питание глазного нерва.

Кроме того, диетолог советует есть больше моркови, поскольку та улучшает «сумеречное» зрение. Этот корнеплод полезен как в сыром виде, так и после термической обработки.

Врач отметила, что полезного для глаз бета-каротина также много в зеленых листовых овощах, например зеленом луке, петрушке и укропе. Но, предупредила она, при чрезмерном употреблении зелени возрастает риск развития варикоза и подагры у людей старше 35 лет.