Вы уже идете на работу? В центре Таллинна открылся первый офис со спальнями

Одна комната - рабочее пространство с письменным столом, комфортным стулом, монитором и телевизором, а другая комната - это спальня, где можно остаться сразу после работы или сделать перерыв во время трудовых будней. Идеальное место для тех предприятий, которые не имеют собственного офиса, а также для тех, кто по какой-то причине не может работать в домашних условиях и вынужден искать альтернативу.

Как нам стало известно, в поисках новых решений и возможности зарабатывать оказался столичный отель эконом-класса - ibis, который менее 2 лет открылся в Таллинне и сразу столкнулся с пандемией и отсутствием туристов. Но в этой гостинице постоянно придумывают различные решения, как привлечь новых клиентов. И если 8 марта они делали акцент на влюбленных парочках, которые могли отдохнуть в гостинице в номерах повышенного уровня комфорта с баней (до пандемии их в отеле не было), а вот теперь сдают двухкомнатные офисные помещения со спальней посуточно. Стоимость одного рабочего дня с 8:00 до 18:00 - 30 евро, а если берете с 08:00 утра одного дня и до 18:00 следующего, то заплатить надо будет 60 евро. Завтраки и обеды включены. Парковка также входит в стоимость предложения.