Фото 16-летней Елены Ваенги привело в восторг поклонников

Елена Ваенга поделилась с поклонниками редкой архивной фотографией. На своей странице в Instagram певица показала снимок, где ей 16 лет. В кадре юная Елена позирует вполоборота к камере в белой блузке. Подписчики обратили внимание на глубокий и пронзительный взгляд, который, как оказалось, был присущ певице еще в молодости.

«В глазах есть то, что невозможно спрятать. На этой фотографии вы совсем юная, а в глазах уже мудрость и разум»; «Глаза — просто утонуть можно!» — восхищены фолловеры.

Впрочем, самой Ваенге собственный портрет, кажется, не нравится. Опубликованный снимок она сопроводила коротким, но емким комментарием. «Н-да…» — отметила Елена.

Елена Ваенга в 16 лет ФОТО: Instagram



