БДСМ-ошейник и еще кое-что: Бузова показала, что скрывает под одеждой

Поющая телеведущая Ольга Бузова никогда не скрывала: ей нравится купаться во внимании окружающих. Ради славы и хайпа она готова на все. И если раньше идеальной площадкой для создания шоу был «Дом-2» с его участниками, то теперь звезда и сама неплохо справляется.

В Instagram Ольги более 23 миллионов фолловеров, что в разы превосходит рейтинги популярности других знаменитостей. Но быть «королевой» одной соцсети недостаточно — Бузова постепенно «захватывает» Tik Tok.

На то, чтобы снять качественный, интересный вайн, звезда не жалеет ни времени, ни сил, ни денег. Вот, например, накануне телеведущая выложила несколько роликов в супермодном БДСМ-наряде: на ее груди красовался корсет с подвесками, на шее — тяжелый кожаный ошейник с большим кольцом, словно для любовных игр.

Поманив тех, кто за кадром, пальчиком, звезда продемонстрировала все изгибы своей стройной фигурки.

«Сегодня была очень сложная смена. Снимали то, что я никогда еще не снимала. В таком формате. Это очень крутая история!» — цитирует взбудораженную Бузову ФАН.

ФОТО: Instagram

Поклонники замечают: после расставания с рэпером Давидом Манукяном Ольга «пошла в отрыв» и уже не понимает, где та грань, когда ее видео из разряда смешных переходят в мегаэротичные. Впрочем, за это поющую ведущую никто не ругает. Напротив, фолловеры с удовольствием наблюдают за ежедневным перевоплощением селебрити.



