Леру Кудрявцеву увезли в реанимацию прямо со съемок шоу «Звезды сошлись»

Вчера стало известно о госпитализации телеведущей НТВ Леры Кудрявцевой. Известно, что увезли ее на «скорой помощи» прямо со съемок нового выпуска шоу «Звезды сошлись».

Об этом свидетельствует Instagram теледивы. Как призналась Кудрявцева на одном из видео, перед госпитализацией у нее появилась резкая боль в груди и стало трудно дышать. На этом фоне испуг за свою жизнь лишь многократно усилил и без того неприятные ощущения. Поэтому и было принято решение обратиться к врачам в срочном порядке.

На последующих кадрах сториз Лера уже предстала перед фолловерами на больничной койке и вся обвитая разными датчиками для мониторинга сердцебиения, насыщения организма кислородом, измерителями давления. Она написала, что «прилично испугалась» за себя.

После проведения некоторых анализов врачи пришли к выводу, что жизни телеведущей ничего не угрожает и сняли все медицинские приборы. Однако выписывать Кудрявцеву не спешат, оставив под наблюдением на несколько дней.

Сама же Кудрявцева пояснила, что врачи рекомендовали ей побольше отдыхать, так как напряженный график работы и психологическое давление приводят организм к физическому сбою.

«В общем, сама испугалась и других напугала. Пока предварительно – нервы, стресс, отдыхать надо. Проверили сердце, сделали КТ легких. Все в порядке. Завтра утром будет дообследование», – сказала Лера, подчеркнув еще раз, что врачи ей посоветовали побольше отдыхать.

Также она опровергла информацию, что падала в обморок, как писали ряд СМИ, а просто почувствовала боль в груди и испытывала трудности с дыханием.



