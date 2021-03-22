Безработную дочь осужденного Ефремова содержит Рената Литвинова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о своей жизни после того, как отец отправился в тюрьму из-за смертельного ДТП в центре Москвы. В эфире программе «Звезды сошлись» на НТВ она подчеркнула, что теперь к ней следует обращаться в мужском роде. Среди друзей он привык отзываться на имя АМ Тиллмари.

По его словам, отец положительно отнесся к желанию стать мужчиной. До трагической истории с ДТП Тиллмари был на полном содержании у отца и учился на филолога. Позже его планы на жизнь изменились и он увлекся программированием. В этом, как и во многих других начинаниях, его поддержала крестная мать актриса и режиссер Рената Литвинова.

По словам героя передачи, у них очень теплые отношения с Литвиновой и та помогает ему деньгами на проживание и образование.

«Рената переводит мне 40 тысяч (450 евро). Встречаемся с ней раз в две недели. Если чего-то не хватает, то я ей докладываю. Но у меня нет особых требований, я предпочитаю одеваться в секондах, предпочитаю покупать продукты средней ценовой категории. Квартирные счета оплачивает Софья (Кругликова), пятая жена папы, у меня с ней тоже хорошие отношения. Раньше меня обеспечивал отец», — сказал молодой человек.

Говоря о своем детстве, Тиллмари предположил, что на его психике губительно сказалось отношение собственной матери.

«Мать очень гордилась тем, что я рос как Маугли. Она была человеком с тяжелыми заболеваниями. Но я не помню большую часть своего детства. Мать поднимала на меня не только руку, но и нож за то, что как-то ночью я решил водички попить. С юмором к этому отношусь. Если относиться всерьез, то можешь еще сильнее поехать крышей», — продолжил он.

В подростковом периоде у него также были непростые отношения со сверстниками. Еще до того, как Тиллмари осознал себя мужчиной, у него появились отношения, которые привели к первому сексуальному опыту. Как отмечает Тиллмари, эти отношения всегда казались ему нездоровыми.

«Мой первый опыт случился в 15-16 лет, причем это травмирующие воспоминания. Несколько моих друзей сфабриковали одну анкету в Интернете и начали массово искать мои страницы, массово писать не самые приятные вещи. В одном из писем увидел сообщение: «Давай я буду тебе другом». Произошло то, что я начал доверять этому человеку, мы очень сблизились, но ему было 27. Когда в 15 с тобой встречается 27-летний, то это откладывается на психике. Он меня не обидел, а травмировал. Отношения длились года два», — продолжил наследник знаменитой актерской династии.

Он отметил, что считает взрослых ответственными за подобные травмы, поскольку они должны следить и пресекать подобные отношения. Позже о связи со взрослым мужчиной стало известно гувернантке, однако когда она рассказала об этом Ефремову, тот не обратил внимания, поскольку был занят бизнесом.

«Я скрытный человек, поэтому свои проблемы я обсуждал у зеркала ночью», — поделился Тиллмари.

В июне прошлого года, после известия о смертельной аварии на Смоленской площади с участием пьяного Ефремова, он сообщил о том, что разочарован в отце.

«Я искренне надеялся, что Сергей выживет и ситуация не станет такой серьезной. Сегодня буду связываться с его родными. В отце я разочарована. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно», — написал он в Instagram.

8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником аварии в центре столицы, в результате которой погиб водитель автофургона Сергей Захаров. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позднее артист подал апелляцию на решение суда, попросив смягчить наказание. В октябре Мосгорсуд изменил приговор Ефремову, признав смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба родственникам погибшего в аварии. В результате срок был снижен на полгода.



